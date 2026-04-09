נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז בליל החג על הפסקת אש, למרות שדם, אש ותמרות עשן אמורים היו למלאות את שמי טהרן באותן שעות | אסור להתכחש להישגים הגדולים של המלחמה, למרות שמטרותיה האמיתיות לא הושגו |המערכה הבאה בדרך, השאלה היא מה יקרה בשבועיים הקרובים (פרשנות)
מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
תפנית דרמטית במזרח התיכון: הנשיא טראמפ הודיע על השעיית התקיפות באיראן לשבועיים לטובת ועידת פסגה בפקיסטן. בתגובה להכרזה, שיגרה טהרן מטח כבד לעבר ישראל שגרם לנפגעים ולנזק | צה"ל ממשיך לתקוף בעוצמה בלבנון למרות הפסקת האש (בארץ)
חיל האוויר חיסל הלילה בלב טהרן את אצע'ר באקרי, מפקד יחידת המבצעים המיוחדים (840). על פי דיווחי World Defense News, באקרי תכלל פיגועים נגד ישראלים בעולם והכווין החדרה של אמצעי לחימה איראניים לשטח מדינת ישראל (צבא וביטחון)
יומיים אחרי הפלת מטוס הקרב F-15E האמריקני באיראן, הבוקר, הנווט שנעדר ואחריו התנהלו חיפושים נרחבים באמצעות מאות לוחמי קומנדו - אותר וחולץ ב"מבצע נועז" | טראמפ אישר וכתב: "הוא בידינו!" וסיפר כי "הוא בריא ושלם" (חדשות, בעולם)
שיגורים מאיראן לעבר הדרום והצפון | פגיעה ישירה בעיר חיפה, במד"א דיווחו על פצוע קשה, כמה פצועים קל ונפגעי חרדה | חיפושים נרחבים של כוחות רבים אחר זוג מבוגר, בנם בן ה-40 ומטפלת | מפכ"ל המשטרה בזירה: "נבדקת האפשרות שראש הנפץ לא התפוצץ"| טראמפ: אם איראן לא יעשו עסקה - הלך עליהם | עדכונים (חדשות)
כוחות קומנדו פועלים בשעה זו בדרום איראן, במטרה לאתר את אחד משני הטייסים ממטוס ה-F-15 שיורט על ידי כוחות איראנים | במקביל, שני מסוקים ניזוקו מירי מהקרקע בזמן שביצעו את החיפושים בגובה נמוך | זה מה שידוע על המבצע הקרקעי המתנהל בשעות אלו (חדשות)
ארה"ב פרסה מטוסי לוחמה אלקטרונית חדישים במזרח התיכון למשימה מבצעית ראשונה | מטוסי ה-EA-37B יפעלו באזור לשיבוש מערכות קשר ומכ"ם של היריב, על רקע הערכות כי הפריסה נועדה לתמוך בפעולות נגד איראן ובפעילות קרקעית אפשרית | מדובר כאמור בפעם הראשונה שארה"ב משתמשת במטוסים למשימה מבצעית (חדשות)
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' חשף פרטים מביקורו באזור המלחמה עם איראן • טייסת ביקשה יותר פצצות והיא תקבל אותן • חיילים אמרו: "זו מערכה שהייתה צריכה להיעשות מזמן" | הדברים נאמרו בתדריך עיתונאים (צבא וביטחון)