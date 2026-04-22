הפנטגון מזעזע את ארה"ב: פינוי המוקשים ייקח פרק זמן בלתי נתפס

על פי דיווח של ה'וושינגטון פוסט', גורמים בפנטגון מעריכים כי פינוי מוקשים במצרי הורמוז במקרה של עימות רחב היקף עלול להימשך עד חצי שנה.
ההערכה הועברה לגורמים בקונגרס האמריקני כחלק מסקירה ביטחונית שנועדה להציג את האתגרים האפשריים בזירה הימית במפרץ הפרסי. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי ההודעה התקבלה בתסכול בקרב מחוקקים רפובליקנים ודמוקרטים כאחד.
לפי הדיווח, הפעילות לפינוי מוקשים תדרוש שימוש בכוחות ימיים ייעודיים, ספינות לאיתור ונטרול מוקשים, וכן תמיכה אווירית מתמשכת. המורכבות נובעת מהסיכון הגבוה לפעולה באזור צפוף תנועה אסטרטגי כמו מצרי הורמוז, שבו עוברת חלק משמעותי מאספקת הנפט העולמית.
בכתבה צוין כי מדובר בהערכות מבצעיות ולא בהצהרה רשמית פומבית של הפנטגון, אך הן משקפות את רמת המורכבות של תרחיש כזה ואת הזמן הרב שעשוי להידרש לצורך השבת השיט למסלול תקין.
"איראן מחזיקה ביכולות צבאיות גדולות מהצפוי"
במקביל, דיווח של רשת CBS News טוען כי איראן מחזיקה ביכולות צבאיות רבות יותר מכפי שהבית הלבן או הפנטגון מודים בפומבי. כך לפי כמה גורמים אמריקנים המעורים במודיעין בנושא.
לפי שלושה מהגורמים, נכון לתחילת הפסקת האש בתחילת אפריל, כ־50% ממאגר הטילים הבליסטיים של איראן ומערכות השיגור שלה עדיין נותרו שלמים. עוד נמסר כי כ־60% מהזרוע הימית של משמרות המהפכה עדיין קיימת ופועלת, כולל סירות תקיפה מהירות.
אותם גורמים אמרו כי ההגנה האווירית של איראן נפגעה משמעותית אך לא הושמדה, וכי כ־שני שלישים מחיל האוויר האיראני עדיין נחשב פעיל.
ראש סוכנות המודיעין של הפנטגון מסר בהצהרה כתובה לקונגרס כי איראן עדיין מסוגלת לפגוע בכוחות אמריקניים ובעלי ברית באזור, למרות הפגיעה ביכולותיה. לדבריו, “איראן מחזיקה עדיין באלפי טילים ובכלי טיס בלתי מאוישים מתאבדים שיכולים לאיים על כוחות ארה״ב והשותפים באזור, למרות הפגיעה ביכולותיה כתוצאה מהלחימה”.
דובר הפנטגון, שון פרנל, אמר בתגובה כי המלחמה הייתה הצלחה, וציין כי הותקפו יותר מ־13,000 מטרות איראניות. לדבריו, “בפחות מ־40 ימים, צבא ארצות הברית הנחית סדרה משתקת של מכות על המשטר האיראני”. הוא הוסיף כי “92% מהספינות הגדולות ביותר של הצי האיראני הושמדו, וכ־44 כלי הנחת מוקשים הושמדו. זה היה חיסול הצי הגדול ביותר בתקופה של שלושה שבועות מאז מלחמת העולם השנייה”.
