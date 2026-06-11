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מדינה בהפרעה: הציבור החרדי במאבק משולש בכל החזיתות | מעייריב

מלחמת אזרחים: האלימות בהפגנת הפלג הירושלמי יוצאת משליטה | עו"ד שטאובר מנסה לעשות צדק עבור המגזר החרדי | ירושלים סוערת - הפעם בגלל חשש לחיטוטי שכבי | מערכה משולשת: הדתיים בתל אביב נאבקים בעירייה | דרעי מתפוצץ על היועמ"שית ומצהיר: "בכל משפחה ספרדית יש חייל" (מעייריב)

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מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה (צילומים: קובי ישראל, אלמוג גבאי, פלאש 90)

מלחמת אזרחים בכבישים

כמו בכל הפגנות בחודשים האחרונים, גם ההפגנה היום בעקבות גזר הדין שהושת על תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' דוד פטרוף, שנשפט ל-40 ימי מאסר בכלא הצבאי, יצאה משליטה ותוך דקות הידרדרה לעימותים מילוליים ופיזיים בין עוברי אורח למפגינים ובין השוטרים הלאימים לאנשי הפלג הירושלמי.

הפגנת הפלג שהתפרסה על מספר מוקדים הנחשבים לעורקי התנועה הראשיים באזור המרכז, נמשכה שעתיים בדיוק (בניגוד לשנות הפעילות הראשונות של הפלג, אז הפגנות התחילו בשעה 16:00 והסתיימו בשעה 19:00, בחודשים האחרונים הפלג הירושלמי קיצר את משך ההפגנות לשעתיים - מהשעה 17:00 ועד לשעה 19:00. א"כ) כשכמעט בכל המוקדים התרחשו אירועי אלימות קשים.

המשטרה התנהלה באלימות קשה ומחפירה כלפי המפגינים, שלדבריהם ספגו מספר פצועים, אחד מהם נפגע בעינו כתוצאה בהשלכת רימוני הלם בכינון ישיר לעבר המפגינים. אירוע נוסף שתועד היה ב - שם נהגת משאית היכתה את המפגינים באלה.

האירוע החמור ביותר היה עימות בין מפגינים לנהגת שלדברי המפגינים קיללה אותם. אחד המפגינים "טרק" עליה את דלת מכוניתה בחוזקה, והיא בתגובה, כך לדברי עדי ראיה, התיזה לעברם גז פלפל. בהמשך - היא תועדה דוהרת ברכבה לעבר המפגינים תוך שהיא דורסת אחד מהם.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת , עם כל הפרטים והתיעודים מכלל הזירות.

לוחם צדק

עו"ד מנחם שטאובר, המוכר במגזר החרדי בעיקר כדמות המייצגת את העריקים החרדים, יוצא למאבק באלימות המשטרתית, שלדבריו חורגת מכל נורמה ואף גובלת בחוסר חוקיות משווע עם אפליה קשה כלפי המגזר החרדי. שטאובר פונה למפכ"ל במכתב חריג שתוכנו המלא מובא בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם.

מנהרת המוות ב

בירושלים, כך נראה, אין רגע דל: בין הפגנה סוערת אחת לחברתה, הבירה סוערת סביב חזית רגישה וטעונה במיוחד – המלחמה על כבוד המתים. עצרת מחאה המונית ורוויית מתח התקיימה השבוע סמוך למשרדי 'חברא קדישא' בשכונת זכרון משה, זאת בצל הסערה הציבורית וההלכתית סביב הקמת מנהרות הענק לקבורת שדה תת-קרקעית מתחת להר המנוחות. כל הפרטים - בהדורת מעייריב שלפניכם.

מאבקי הדת בתל אביב

מאבקי הדת בישראל לא מסתכמים רק בגיוס וחיטוטי שכבי. הערב אנחנו גם עם הסערה הציבורית והזעם הגובר בלב תל אביב: מה שהחל כמאבק נקודתי בשכונת רמת אביב, הפך למערכה עקרונית על דמותה של העיר.

השבוע הודיעה עיריית תל אביב על כניעה ללחצי גורמים ליברליים וארגוני חוץ פרוגרסיביים, והקפיאה רשמית של התוכנית להקמת מקווה טהרה בשכונה – פרויקט שנועד לתת מענה הלכתי בסיסי לאלפי נשים בצפון העיר - בהן גם חילוניות גמורות המעוניינות לשמור על טהרת הבית ברמה כזו או אחרת. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הסיפור המלא ותגובות התושבים.

הכל בגלל היועמ"שית

בנאום תקיף וטעון במיוחד שנשא אתמול יו"ר ש"ס , הוא הציב קו ברור במאבק על דמותה של המדינה. במוקד דבריו עמד חוק יסוד לימוד התורה שאושר בכנסת, כשהוא לא חסך במילים קשות כלפי אלו המנסים לקעקע את עולם התורה. הנאום המלא במהדורת מעייריב שלפניכם - צפיה מהנה.

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הפלג: עושים את העבודה בשביל כל הציבוכ החרדי דרעי: דרעיד'לה לא אמין. חוק יסוד לימוד תורה: אם משמעותי יפסל בבג''ץ, אם לא, אז זה עוד תרגיל יח''צ בבחירות:🤛 לכל החכי''ם - כולנו סאטמר
קרח
הפלג רק משניא את החרדים על הציבור הכללי במקום להפגין מול העוכרים האמיתיים מהפרקליטות, היועמ"שית ושופטי בג"צ.
נחום
בבחירות כולכם יאיר גולן....והמבין יבין
יוחנן
2
דיי לשינאת חינם !!!מכל הצדדים!!!
דנה
1
דרעי איפה היית עד עתה פתאום צצת אוהו בחירות
יפה

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