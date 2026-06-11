מדינה בהפרעה: הציבור החרדי במאבק משולש בכל החזיתות | מעייריב

כמו בכל הפגנות הפלג הירושלמי בחודשים האחרונים, גם ההפגנה היום בעקבות גזר הדין שהושת על תלמיד ישיבת 'מעלות התורה' דוד פטרוף, שנשפט ל-40 ימי מאסר בכלא הצבאי, יצאה משליטה ותוך דקות הידרדרה לעימותים מילוליים ופיזיים בין עוברי אורח למפגינים ובין השוטרים הלאימים לאנשי הפלג הירושלמי.

הפגנת הפלג שהתפרסה על מספר מוקדים הנחשבים לעורקי התנועה הראשיים באזור המרכז, נמשכה שעתיים בדיוק (בניגוד לשנות הפעילות הראשונות של הפלג, אז הפגנות התחילו בשעה 16:00 והסתיימו בשעה 19:00, בחודשים האחרונים הפלג הירושלמי קיצר את משך ההפגנות לשעתיים - מהשעה 17:00 ועד לשעה 19:00. א"כ) כשכמעט בכל המוקדים התרחשו אירועי אלימות קשים.

המשטרה התנהלה באלימות קשה ומחפירה כלפי המפגינים, שלדבריהם ספגו מספר פצועים, אחד מהם נפגע בעינו כתוצאה בהשלכת רימוני הלם בכינון ישיר לעבר המפגינים. אירוע נוסף שתועד היה בכביש 6 - שם נהגת משאית היכתה את המפגינים באלה.

האירוע החמור ביותר היה עימות בין מפגינים לנהגת שלדברי המפגינים קיללה אותם. אחד המפגינים "טרק" עליה את דלת מכוניתה בחוזקה, והיא בתגובה, כך לדברי עדי ראיה, התיזה לעברם גז פלפל. בהמשך - היא תועדה דוהרת ברכבה לעבר המפגינים תוך שהיא דורסת אחד מהם.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים והתיעודים מכלל הזירות.

לוחם צדק

עו"ד מנחם שטאובר, המוכר במגזר החרדי בעיקר כדמות המייצגת את העריקים החרדים, יוצא למאבק באלימות המשטרתית, שלדבריו חורגת מכל נורמה ואף גובלת בחוסר חוקיות משווע עם אפליה קשה כלפי המגזר החרדי. שטאובר פונה למפכ"ל במכתב חריג שתוכנו המלא מובא בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם.

מנהרת המוות בירושלים

בירושלים, כך נראה, אין רגע דל: בין הפגנה סוערת אחת לחברתה, הבירה סוערת סביב חזית רגישה וטעונה במיוחד – המלחמה על כבוד המתים. עצרת מחאה המונית ורוויית מתח התקיימה השבוע סמוך למשרדי 'חברא קדישא' בשכונת זכרון משה, זאת בצל הסערה הציבורית וההלכתית סביב הקמת מנהרות הענק לקבורת שדה תת-קרקעית מתחת להר המנוחות. כל הפרטים - בהדורת מעייריב שלפניכם.

מאבקי הדת בתל אביב

מאבקי הדת בישראל לא מסתכמים רק בגיוס וחיטוטי שכבי. הערב אנחנו גם עם הסערה הציבורית והזעם הגובר בלב תל אביב: מה שהחל כמאבק נקודתי בשכונת רמת אביב, הפך למערכה עקרונית על דמותה של העיר.

השבוע הודיעה עיריית תל אביב על כניעה ללחצי גורמים ליברליים וארגוני חוץ פרוגרסיביים, והקפיאה רשמית של התוכנית להקמת מקווה טהרה בשכונה – פרויקט שנועד לתת מענה הלכתי בסיסי לאלפי נשים בצפון העיר - בהן גם חילוניות גמורות המעוניינות לשמור על טהרת הבית ברמה כזו או אחרת. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם הסיפור המלא ותגובות התושבים.

הכל בגלל היועמ"שית

בנאום תקיף וטעון במיוחד שנשא אתמול יו"ר ש"ס אריה דרעי, הוא הציב קו ברור במאבק על דמותה של המדינה. במוקד דבריו עמד חוק יסוד לימוד התורה שאושר בכנסת, כשהוא לא חסך במילים קשות כלפי אלו המנסים לקעקע את עולם התורה. הנאום המלא במהדורת מעייריב שלפניכם - צפיה מהנה.