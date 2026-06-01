מחלף גנות הוא מחלף תחבורתי מרכזי הממוקם בצומת של שני צירי תנועה עיקריים במרכז הארץ - כביש 1 (כביש אילון) וכביש 4 (כביש החוף). המחלף ממוקם באזור חירייה, בסמוך לגבול בין תל אביב-יפו לעיר רמת גן, ומהווה נקודת מעבר קריטית עבור מאות אלפי נהגים מדי יום. המחלף משמש כעורק תחבורתי חיוני המקשר בין צפון הארץ לדרומה, ובין האזור המטרופוליני של גוש דן לשאר חלקי הארץ.

המחלף נקרא על שם שכונת גנות שהייתה ממוקמת באזור, והוא חלק ממערכת תחבורתית מורכבת הכוללת מספר רמות וכיווני נסיעה. מיקומו האסטרטגי הופך אותו לאחד המחלפים העמוסים ביותר בישראל, במיוחד בשעות העומס של בוקר וערב. המחלף מאפשר מעבר חלק בין כביש 1 המוביל ממזרח למערב, לבין כביש 4 המוביל מצפון לדרום לאורך קו החוף.

מבחינה תחבורתית, מחלף גנות מהווה נקודת חיבור קריטית למספר יעדים מרכזיים: הוא מאפשר גישה לנמל התעופה בן גוריון דרך כביש 1, מקשר לערים המרכזיות בגוש דן, ומשמש כנקודת מעבר לנוסעים לכיוון חיפה והצפון או לכיוון אשדוד והדרום. בשל חשיבותו, כל תקלה או עומס במחלף משפיעים באופן משמעותי על התנועה בכל אזור המרכז.

האזור סביב מחלף גנות עבר שינויים משמעותיים לאורך השנים, עם פיתוח תשתיות נוספות והרחבת צירי התנועה. המחלף נמצא בסמוך למתחם חירייה, אזור שעבר טרנספורמציה מאזור תעשייה לאזור מגורים ומסחר מודרני. השכונות והאזורים הסמוכים למחלף כוללים את שכונת הצפון החדשה בתל אביב, רמת החייל, ואזורים נוספים בתל אביב ורמת גן.

מחלף גנות מהווה גם נקודת ציון מוכרת לתושבי המרכז, ומשמש כנקודת התייחסות בהנחיות ניווט ובדיווחי תנועה. בשל העומס הכבד במחלף, הוא זוכה לתשומת לב תכופה בדיווחי תנועה ובתכניות לשיפור התשתיות התחבורתיות באזור. רשויות התחבורה בוחנות באופן שוטף דרכים לשיפור זרימת התנועה במחלף ובסביבתו.

המחלף משמש גם כנקודת גישה לתחבורה ציבורית, עם קווי אוטובוס רבים העוברים בסביבתו ומחברים בין אזורים שונים במרכז הארץ. התכנון העירוני והתחבורתי באזור לוקח בחשבון את המיקום המרכזי של המחלף ואת השפעתו על דפוסי התנועה והפיתוח העירוני בסביבה.