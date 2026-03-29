התפתחות הקהילה בשכונת 'ווערנאן' שבפאתי שכונת 'ווילאמסבורג': בשבוע שעבר נערך מעמד מרומם של "יציקת הבורות" למקווה הטהרה בבניין בית המדרש החדש "קהל יטב לב" של חסידות סאטמר ההולך ונבנה לשם ולתפארת | האדמו"ר הופיע באתר הבנייה ועקב מקרוב אחר עבודות התשתית והנדסת המקווה, תוך הקפדה יתרה על דקדוקי ההלכה והידורי הטהרה המקובלים בחסידות | במהלך המעמד, יצק האדמו"ר את הבטון ליסודות המקווה ואיחל ברכת הצלחה לראשי הוועד והעסקנים הפועלים להקמת בניין הטהרה לטובת תושבי השכונה (חסידים)
תוכנית מעייריב הפופולארית עוזבת את כיכר השבת ומגיעה לאתר בבלי. התוכנית שהפכה למהדורת החדשות המרכזית של המגזר החרדי תופיע מידי ערב באתר והערב במהדורה - גדולי ישראל בהתייחסות כואבת לאירועי אמש | המשטרה "שלפה" את המסמכים - צה"ל הודף את הטענות | האם מערכת המשפט תדרוס את הכותל המערבי? כל הפרטים על הדיון מחר | כאב בן 30 שנה נמחק בשיחת טלפון: הסיפור שחסידי ויז'ניץ לא מעכלים | תיכוניסטים חרדים וחסידי קוז'ניץ בשיתוף פעולה חריג במרדף אחרי השלג (מעייריב)
עיריית פתח תקווה חנכה מקווה טהרה חדש, והנציחה אותו על שמו מנהיג 'בני תורה', ראש הישיבה הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל | במעמד השתתפה הרבנית דויטש שהודתה בהתרגשות, ראש העיר רמי גרינברג והגאב"ד הגר"מ גרוס שאף ערך סיור הלכתי במקווה | תיעוד (חרדים)