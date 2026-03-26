אירוע קשה התרחש הבוקר (רביעי) במקווה בפתח תקווה, כאשר גבר בן 82 נמשה מהמים במצב מחוסר הכרה. כוחות החירום שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, ולאחר שחזר הדופק פינו אותו לבית החולים בלינסון כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב.

על פי הדיווח שהתקבל במוקדי החירום, בשעה 10:45, נמסר כי גבר נמצא מחוסר הכרה במקווה בעיר. צוותי החירום שהגיעו לזירה מצאו את הגבר כשהוא ללא דופק וללא נשימה לאחר שנמשה מהמים.

חובש רפואת חירום במד"א רונלד קייקוב, שהגיע לזירה, תיאר את האירוע: "הגענו למקום במהירות, ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנמשה מהמים". קייקוב הוסיף כי "המשכנו את הטיפול הרפואי ולאחר שחזר הדופק פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים שאירעו במקוואות ברחבי הארץ בתקופה האחרונה. לפני מספר ימים נמשה אברך כבן 30 מהמים במקווה בירושלים במצב אנוש, ולפני כחודשיים נקבע מותו של צעיר בן 19 שטבע במקווה במועצה אזורית חוף אשקלון.