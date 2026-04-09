אזעקות הופעלו בגוש דן, בשפלה, בשרון, בלכיש ולאחר מכן גם באזור ירושלים בעקבות שיגור מספר טילים מאיראן | לפי ההערכות, אחד הטילים שנורו כלל ראש קרב מתפזר ושברי יירוט נפלו במספר זירות במרכז, בהן פתח תקווה | בחסדי שמיים מרבית הטילים יורטו בהצלחה | בית החולים בילינסון עדכן כי מזירת הפגיעה בפתח תקווה הגיע פצוע אחד, שמצבו מוגדר קל | (שאגת הארי)
כלל הילדים שפונו מבני ברק ופתח תקווה ל'שניידר' - שוחררו | תינוקת בת שנה וחצי שנפגעה בידה מההדף - אושפזה למעקב | ילדה בת 7 שנפצעה באורח קשה בזירת הנפילה בערד לפני שלושה ימים מאושפזת במצב קשה בטיפול נמרץ (חדשות)
בבית החולים 'שיבא' בתל השומר נקבע מותו של הפועל השני, שנפצע באורח אנוש, מפגיעת הטיל המתפצל באתר הבנייה ביהוד | הבוקר, הותר לפרסום כי שני ההרוגים הם תושבי פתח תקווה, אחד מהם הוא רוסטם גולומוב ז"ל, בן 61 (חדשות)
17 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה במקלט בבניין מגורים ביבנה | חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ל-17 נפגעים עם סימני שאיפת עשן, בהם שני צעירים כבני 29 ו-25 במצב בינוני, ו-15 נפגעים נוספים במצב קל | קודם לכן פרצה שריפה במקלט בפתח תקווה, ללא נפגעים בחסדי שמים (בארץ)
איראן בצעד קיצוני תחליט לתקוף את ישראל? בשורה של ערים מרכזיות ובצה"ל נערכו הערכות מצב בעקבות המהומות באיראן | לאחר השבת ראשי הערים עדכנו את התושבים על המסקנות | בצה"ל הבהירו: "נעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחי ישראל" (צבא וביטחון)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ | הוא מואשם כי צילם את ביתו של נפתלי בנט, בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים, והעביר את הצילומים לסוכן זר תמורת תשלום במטבע קריפטו (חדשות)
תחת הכותרת "הָיִינוּ כְּחֹלְמִים" ובין קירות בטון חשופים נערך השבוע הדינר להשלמת בניין 'יחל ישראל' של קהילת 'קהל חסידים' בפ"ת | הקהילה שהוקמה לפני 18 שנה הופכת חזון למציאות בהקמת משכן קבע לתורה ולתפילה (חרדים)
הערב (שלישי) נערך בשכונת 'הדר גנים' בפתח תקווה מעמד הסרת הלוט וחניכת כיכר להנצחת ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל ואביו מייסד הישיבה הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד | את המעמד כיבדו בנוכחותם, אחיו ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז, בנו בכורו הרב גדעון מאזוז וראש העיר מר רמי גרינברג שאף נשאו דברים בשבחו ולזכרו | צפו בתיעוד (חרדים)
זוג הורים תושבי פ"ת, נעצרו בחשד שזייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם, תוך הצגת מצג שווא, זאת לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה', ובנוסף זייפו מסמכים נוספים עבור עשרות משפחות | העצור - "רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד" ואשתו גננת | מעצרם הוארך (חדשות)
מאז הקמת המדינה, ידעה המדינה מאבקים ומחאות על הצביון, הרוח ודמותה של המדינה הצעירה שזה עתה קמה | אל מול פורקי העול שניסו רק להתרחק מבית אבא ולייצר 'יהודי חדש', לחמו בגבורה גדולי התורה שבכל דור ודור, לשמר ולייקר את גבולות התורה והקדושה | ברקע עצרת המיליון הצפויה היום, חזרנו אל המחאות הגדולות מקום המדינה (מגזין, חרדים)
"ייתכן אדם שהוא ער, אבל באמת הוא ישן, וההסבר הוא שאדם שישן אינו מתקדם, אינו מחפש כיצד לעלות" | מה המשמעות של אלול? מה המשמעות של תקיעת שופר? כיצד עולים ומתגדלים בתורה ומה השירה של הבני תורה? | משא פתיחת 'זמן אלול' של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן, בהיכל ישיבת "תורת שלמה" - פתח תקווה בראשות רה"י הגר"ז כהנא • צפו (עולם הישיבות)