16 נערים הואשמו ברצח ימנו זלקה ז"ל בפתח תקווה

פרקליטות מחוז מרכז הגישה הבוקר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים החשודים במעורבות ברצח ימנו בנימין זלקה ז"ל, שנרצח בפיצרייה בפתח תקווה בערב יום העצמאות האחרון.

על פי כתבי האישום, החשוד המרכזי, נער בן 15, נאשם ברצח באדישות. הוא תועד לפי החשד דוקר את זלקה ז"ל, כאשר הדקירה פגעה בעורק מרכזי וגרמה לאובדן דם משמעותי שהוביל בסופו של דבר למותו של הנער בן ה-21. 15 נערים נוספים נאשמו בחבלה בכוונה מחמירה בשל מעורבותם באירוע האלים. שלושה מהנאשמים מואשמים גם בשיבוש הליכי משפט, על רקע חשדות להשמדת ראיות והחלפת בגדים לאחר המעשה. לאחר פרסום האישומים, משפחת זלקה זעמה על ההחלטה, ואמרה כי "הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים. במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם עונשים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הרוצח צדק - הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול".

המשפחה: "מקווים שיעשו צדק"

בני משפחת זלקה הגיעו הבוקר לבית המשפט והביעו תקווה כי מערכת המשפט תעניש את האחראים במלוא החומרה. "אנחנו מקווים שהפרקליטות תיתן כתבי אישום מחמירים מאוד ותעשה צדק", מסר גטסאו, אחיו של ימנו ז"ל.

אחותו ירוס הוסיפה בכאב: "איבדנו את אח שלנו הקטן, ותראו כמה שוטרים יש כאן מסביב. על מה הם מגינים? על אוויר ריק? אפילו אחד מהם לא היה שם להגן על אח שלנו. כל מי שישתתף באמבוש עליו הוא רוצח".

מחלוקת בין המשטרה לפרקליטות

ביום שישי האחרון הודיעה המשטרה כי חקירת הרצח הסתיימה, והממצאים הועברו לפרקליטות. במשטרה הסבירו כי הצליחו לגבש תשתית ראייתית לכתב אישום בעבירה של רצח בנסיבות מחמירות, אולם בפרקליטות הסתייגו מעמדה זו והחליטו להאשים את המעורבים בעבירות פחות חמורות.

גורמים בפרקליטות אמרול-ynet כי הם רואים את המקרה בחומרה רבה, אך לדבריהם אין ראיות המצדיקות אישום בעבירת רצח בנסיבות מחמירות. "אין פה תכנון מוקדם, בין המקרה הראשון למקרה הרצח", הבהירו. "הרוצח לא מדבר עם אף אחד אחר בזמן שבין האירוע הראשון לשני".

על פי הפרקליטות, לחשוד ברצח "מיוחסת עבירת רצח ללא תכנון מוקדם כי אין ראייה שמצביעה על כך. ייתכן שהוא הלך עם סכין עוד טרם האירוע. משפחת זלקה תעמוד לעינינו בהגשת כתב האישום, אך לא נוכל להמציא ראיות. המטרה שלנו היא שבית המשפט ירשיע - ולא כותרות. נלך רק על בסיסן".

ראיות לתכנון והשמדת עדויות

על פי הפרסומים בתקשורת, חוקרי יל"פ שרון במחוז מרכז מחזיקים בתיעודים וממצאים המצביעים לא רק על האלימות הקשה אלא גם על ניסיון מכוון לשבש את החקירה ולהעלים ראיות.

זמן קצר לאחר הרצח תועדו חלק מהחשודים כשהם מחליפים בגדים. חלקם הגיעו לזירה עם שכבת לבוש נוספת מראש, הסירו אותה לאחר המעשה והשליכו את הבגדים בניסיון לטשטש עקבות. הבגדים עצמם נתפסו והועברו לידי המשטרה.

בנוסף נאספו עדויות ותכנים מתוך קבוצות פנימיות ברשתות החברתיות, שבהם נשמעים לכאורה מסרים הקוראים להשליך בגדים ולהימלט מהמקום. ממצאים אלו מחזקים את החשד כי לפחות חלק מהמעורבים ניסו להסתיר את מעשיהם.

בני המשפחה תיארו בעבר את ימנו ז"ל כאדם נורמטיבי לחלוטין, שומר חוק, שעמל לפרנסתו ושירת בצבא. "הוא עבד, אפילו ביום העצמאות, אדם כזה שלא חיפש בעיות", אמרו. כעת הם מקווים כי מערכת המשפט תעניש את האחראים במלוא החומרה ותמנע אירועים דומים בעתיד.