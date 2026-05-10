הטעות של הגנב שהובילה לתפיסתו

תושב ביתר עילית גילה שהארנק שלו נגנב - רק כשהחלו החיובים באשראי

חקירה מהירה תוך ניטור מודיעיני שערכו שוטרי תחנת עציון ממחוז ש"י בעקבות תלונה על גניבת כרטיסי אשראי, הובילה למעצרו של החשוד לחקירה | בין מסע רכישותיו שהסתכם באלפי ש"ח, הספיק גם לרכוש פריט לבוש של המותג המוכר וגם לבצע את "טעות חייו" (חדשות)

תושב ביתר עילית התלונן לפני מספר ימים בפני חוקרי תחנת עציון במרחב יהודה, כי הבחין במספר חיובים תמוהים בחשבונו, דבר שהובילו לחפש את ארנקו ורק אז גילה כי הוא חסר.

המתלונן ציין בפני החוקרים כי סך החיובים עמד על כ-4,000 ש"ח, והעסקאות בוצעו בבתי עסק בעיר מגוריו ובערים סמוכות.

בין היתר, סיפר המתלונן כי החשוד "התחשב" בו באחת מרכישותיו, והשתמש בהנחת "חבר מועדון" שלו עצמו, של החשוד, וכך קיבל הנחה בסך 50 אחוזים.

פעילות מהירה של תחנת עציון, תוך פעולות התחקות אחר החשוד, לרבות איסוף ממצאים מבתי העסק השונים בהם החשוד השתמש בכרטיסי האשראי, הובילו לאיתורו ומעצרו בסוף השבוע האחרון על ידי הבלשים.

החשוד, תושב מועצה מקומית אפרת בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה בתחנת עציון של המשטרה בגין עבירות של שימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום, גניבה וקבלת דבר במרמה.

מחקירתו עלה, כי את הארנק איתר במסגרת עבודתו בה מעניק שירותי טיפול לרכבי ליסינג. לאחר שהבין כי הכרטיסים אינם חסומים לשימוש, פתח ברכישות רבות בביתר עילית, בבת עין, בבית שמש, בישוב מגוריו ובגוש עציון.

בסיום חקירתו, נשלח בתנאים מגבילים וחקירת המקרים עודנה נמשכת.

