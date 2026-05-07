פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד נ"ח, י"כ וי"ד, תושבי בני ברק בגילי 30-31, בגין רצח בנסיבות מחמירות של אביתר אזרזר ז"ל לפני כ-6 שנים וחצי, בשטח חקלאי סמוך לבית העלמין מורשה.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד צופיה טייץ מפרקליטות מחוז תל אביב, עולה כי בדצמבר 2019 קשרו הנאשמים קשר לרצוח ביריות את אזרזר, שהיה בן 18, ושאותו הכירו. לשם כך, הם הצטיידו באקדח וגרמו לאזרזר להגיע לשטחים החקלאיים הסמוכים לבית העלמין מורשה. הנאשמים הגיעו למקום ברכב, ירו לעברו ונמלטו מהמקום, כשהם מותירים אותו בבור בשטחים החקלאיים.

סמוך לאחר הרצח, הציתו הנאשמים, או מי מטעמם, את הרכב בשטח פתוח בבני ברק, והשליכו לפח אשפה ציבורי קסדה, כפפות, מסיכת סקי ומצתים השייכים למנוח, במטרה להשמיד ראיות ולשבש מהלכי משפט.

למחרת, שניים מהם ברחו מהארץ, וכששבו לאחר מספר ימים, הציתו פעם נוספת, בעצמם או באמצעות אחרים, את רכב המזדה, אשר נשרף כליל. גופתו של אזרזר, יחד עם קטנועו, נמצאו על ידי עובר אורח רק כעבור כשלושה שבועות.

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של רצח בנסיבות מחמירות, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם, וציינה כי מסוכנותם "נלמדת אף מקור הרוח שהפגינו במעשיהם, כאשר לאחר הרצח בחרו להימלט מן הארץ, לא לפני שהציתו את הרכב ששימש אותם לביצוע העבירה והעלימו חפצים מפלילים, והמשיכו בכך אף לאחר שובם ארצה".

לאחר כל אלה, הנאשמים מסרו הודעות כוזבות במשטרה אודות היעדרו של המנוח. אחד הנאשמים "אף הגדיל לעשות ושוחח עם אמו של המנוח, בעת שהמנוח נעדר, תוך שהציג עצמו כמי שמסייע במאמצי החיפוש והאיתור".