חשב שזה נגמר: חרדי תובע עשרות אלפי שקלים מהערבי שירק עליו

מאבק משפטי עיקש המנוהל על ידי ארגון "חוננו" מגיע בימים אלו לשיאו, עם הגשת תביעה אזרחית בסך 40,000 ש"ח נגד צעיר ערבי שהיה מעורב באירוע תקיפה חמור על רקע גזעני בירושלים.

האירוע, שהתרחש לפני כ-7 שנים, מציף מחדש את סוגיית הביטחון האישי של התושבים החרדים הצועדים לעבר המקומות הקדושים בבירה, ואת הנחישות של הארגונים המשפטיים לגבות מחיר מהפורעים גם בחלוף שנים רבות מהמקרה.

על פי עובדות המקרה המתוארות בכתב התביעה, האירוע התרחש כאשר יהודי בעל חזות חרדית צעד לתומו בסמוך למתחם קבר שמעון הצדיק. הנתבע, שהיה באותה עת יחד עם קטין נוסף, הבחין בתובע והחליט יחד עם חברו לפגוע בו אך ורק בשל חזותו היהודית המובהקת. כאשר חלפו השניים על פניו, ביצע הנתבע מעשה משפיל ויריקה לעבר היהודי, בעוד חברו הצטרף למעשה האלימות והכה את הקורבן באזור צווארו.

בעקבות המקרה הוגש נגד התוקפים כתב אישום פלילי. היורק נתפס והורשע בבית המשפט בעבירת תקיפה ממניע גזעני, עבירה שנחשבת לחמורה בשל האלמנט האנטישמי הטמון בה. במסגרת גזר הדין הפלילי, הוטלו עליו שעות לתועלת הציבור ותשלום פיצויים ראשוניים לקורבן.

כעת, לאחר סיום ההליך הפלילי שביסס את אשמתו, הוגשה התביעה האזרחית שמטרתה להשית עליו פיצוי כספי משמעותי שישקף את עומק הפגיעה וההשפלה שחווה המותקף. יצוין כי התוקף השני בפרשה כבר נתבע בעבר וחויב על ידי בית המשפט לשלם פיצויים בסך 8,000 ש"ח.

בכתב התביעה מתאר עו"ד בלייכר את האירוע: "התובע בעל חזות חרדית צעד בסמוך לקבר שמעון הצדיק. הנתבע וקטין נוסף הבחינו בתובע והחליטו לפגוע בו על רקע גזעני בשל חזותו החרדית. הנתבע וחברו התקרבו לעבר התובע, וכשחלפו על פניו הנתבע ירק לעברו וחברו היכה אותו בצווארו".

עו"ד חיים בלייכר מארגון "חוננו", המייצג את הנפגע, הבהיר כי הגשת התביעה היא חלק מאסטרטגיה רחבה שנועדה להבטיח שכל פורע ידע כי מעשיו לא יישארו ללא מענה כואב בכיסו: "אנו נמשיך לפעול כל העת כדי לגבות מחירים מפורעים אנטישמים שפוגעים ביהודים ובאזרחים ישראלים נאמנים. כל מי שירים את ידו המתועבת כנגד יהודי ידע שאנו נעשה כל מאמץ כדי לרדוף אותו לאורך שנים עד שיושב לו כגמולו על מעשיו המתועבים".