מתיישבים יהודים הותקפו בידי המון ערבי, כ-10 מתיישבים נפצעו, מתיישב שבלם את הלינץ' באמצעות נשקו האישי נעצר. עו"ד פולסקי מחוננו : "יכולנו להיות היום ח"ו בהלוויות - נפעל ונאבק עד לשחרורו המלא ועד להעמדתם לדין של הפורעים הערבים" (בארץ)
ארגון חוננו הגיש ערר לפרקליטות המדינה על החלטת מח"ש שלא לחקור שוטרים שלדברי חוננו הורידו עשרות נוסעי אוטובוס חרדים באישון לילה בצד הדרך, בעקבות תלונה על עישון באוטובוס, ועזבו את המקום תוך הפקרת הנוסעים (חרדים)
לפני שנתיים ריסס נהג אוטובוס ערבי בושם על צעירים בירושלים בטענה כי הם מדיפים ריח לא נעים | עו"ד מטעם ארגון "חוננו" הגיש תביעה אזרחית נגד הנהג בסך 220,000 ₪: "לפצות את הנערים על עוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם וכן להביא להרתעה כנגד אותם מעשי אנטישמיות" (חרדים, משפט)
עשרות ישראלים חצו אמש את הגדר וניסו להיכנס לרצועת עזה, צה"ל עצר אותם לפני שהספיקו להיכנס והעביר אותם לידי משטרת ישראל, הבוקר נודע כי מדובר בפעילי ימין שרצו להיכנס כדי לעורר מודעות ליישוב יהודי בעזה | עשרה מהם נעצרו (חדשות בארץ)
בית המשפט השלום ירושלים פסק כי ערבי שתקף בחור ישיבה חרדי יפצה אותו ב115,000 ₪, זאת במסגרת תביעה אזרחית נגררת שהגיש היהודי נגד התוקף | עו"ד חיים בלייכר מחוננו: "יש לנקוט בכל האמצעים כדי למגר את אותם מעשי בריונות טרוריסטים כלפי יהודים ולהביא להרתעת הפורעים הערבים" (בארץ)