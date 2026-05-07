ערוץ איראני פרסם סרטונים מבני ברק במסגרת קמפיין גיוס מרגלים

ערוץ רשת איראני, המזוהה עם מערך גיוס המרגלים של המשטר בטהראן, פרסם בימים האחרונים סרטונים שצולמו בלב שכונות חרדיות בבני ברק - במסגרת קמפיין תעמולה ממוקד שמטרתו לפתות חרדים לשתף פעולה עם המודיעין האיראני.

בהודעה המלווה את הסרטונים נשאלת השאלה: "האם אי פעם תהיתם מדוע כל כך הרבה אנשים מהקהילה החרדית עובדים עבור איראן מכל הלב ובבחירה חופשית?". והתשובה לטענת הכותבים אלו השכונות שצולמו כ"רחובות צרים ומוזנחים, בתים הרוסים ומלוכלכים, חיים יומיומיים ברמה חברתית נמוכה".

הקמפיין מנגיד את התיאור הזה ל"פקידים ציוניים שבנו לעצמם ולמשפחותיהם את החיים הטובים והעשירים ביותר במגדלי היוקרה של תל אביב".

המסר המרכזי: "הפער העמוק הזה, אי-השוויון הברור הזה, הוא מה שמשך רבים מהחרדים אל האמת ולשיתוף פעולה איתנו. הם כבר לא נופלים למראית עין".

בסיום הפוסט, קריאה ישירה: "אם אתם עובדים במוסד, בשב"כ, בכוח צבאי, או אפילו אזרחים רגילים - הצטרפו אלינו במאבק וקבלו את הפרס שמגיע לכם", יחד עם קישור לבוט גיוס ברשת.

מעל 40 פרשיות ריגול סוכלו

לפי נתוני השב"כ, מפרוץ המלחמה ועד אפריל 2026 סוכלו מעל 40 פרשיות ריגול חמורות עבור איראן, והוגשו כתבי אישום נגד מעל 60 ישראלים. השיטה חוזרת על עצמה: פנייה דרך הרשת, משימות "קלות" בתשלום, וגלישה הדרגתית לאיסוף מודיעין על בסיסי צה"ל, מעקב אחר מדעני גרעין וניסיונות התנקשות.

כידוע, במקרים קודמים נחשפו ישראלים שגויסו על ידי המודיעין האיראני דרך רשתות חברתיות, כאשר הם קיבלו תחילה משימות פשוטות כמו צילום מקומות ציבוריים, ובהדרגה הועברו למשימות מסוכנות יותר.

הוראות השב"כ: לא להגיב, לדווח מיידית

גורמי הביטחון מזהירים: מי שנתקל בפנייה חשודה ברשתות החברתיות - לא להגיב, לא ללחוץ על קישורים, ולדווח מיידית למוקד 100. הפנייות מגיעות לרוב דרך הרשת, עם הצעות לתשלום עבור משימות שנראות תמימות, אך מובילות בהדרגה לפעילות ריגול מסוכנת.