שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (חמישי) על תעודת החיסיון בפרשה המערבת את חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, ובכך נסללה הדרך להגשת כתב אישום נגדה.

מדובר בפרשה שהחלה בפרסום זהותו של עובד שב"כ, המשמש כבן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר, על ידי חברת הכנסת.

חתימתו של שר הביטחון היא תנאי הכרחי להמשך ההליכים המשפטיים, שכן כתב האישום המתוכנן מתבסס על ראיות חסויות שחשיפתן עלולה לפגוע בביטחון המדינה, ונדרש אישור רשמי כדי להשתמש בהן בבית המשפט תוך שמירה על חשאיותן.

החתימה על תעודת החיסיון מגיעה לאחר עיכוב ממושך של כמעט תשעה חודשים. גורמי האכיפה והפרקליטות טענו כי כתב האישום נגד גוטליב כבר מוכן באופן מעשי, זאת לאחר שהיא סירבה להתייצב לחקירה ולשימוע בעניינה.

לאורך התקופה, העיכוב מצד שר הביטחון מנע את קידום ההליך המשפטי, מה שהוביל למתיחות מול היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. במכתב ששיגרה לשר כ"ץ, התריעה היועמ"שית כי עיכוב החתימה מעלה חשש לפעולה לא חוקית, במיוחד לאור העובדה שגוטליב היא חברת מפלגתו של השר, וכי אין לעכב הגשת כתב אישום משיקולים שאינם מקצועיים.

הפרשה המדוברת החלה לאחר שגוטליב פרסמה ברשתות החברתיות מידע שחשף את זהותו של איש השב"כ, בניגוד לחוק השב"כ האוסר על פרסום פרטים מזהים של עובדי הארגון. הפרסום הוביל לגל של תיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות סביב פעילותו של העובד וקשריו האישיים. בעקבות כך, הודיעה פרקליטות המדינה כבר ביולי האחרון כי נשקלת העמדתה לדין פלילי של גוטליב, בכפוף לשימוע שלא התקיים בסופו של דבר בשל סירובה לשתף פעולה עם ההליך.

במקביל להליך הפלילי, מתנהל גם הליך אזרחי רחב היקף בפרשה זו. בן זוגה של ברסלר הגיש תביעת דיבה בגובה של כ-8 מיליון שקלים לבית המשפט המחוזי בלוד נגד 21 אנשים, ובהם חברת הכנסת גוטליב ופעילים נוספים ברשתות החברתיות שהפיצו את המידע אודותיו.

חשוב לציין כי זו אינה הפעם הראשונה שבה פרסומיה של גוטליב מעוררים סערה ביטחונית; בעבר פורסמו הכחשות חריגות מצד המוסד ומשרד ראש הממשלה לטענות שהעלתה בנוגע לפגישות בין בכירי מערכת הביטחון לבין גורמי מחאה, תוך שהדברים הוגדרו באופן רשמי כ"פייק ניוז מוחלט". כעת, עם חתימתו של השר כ"ץ, צפוי ההליך המשפטי במישור הפלילי להתקדם לישורת האחרונה.