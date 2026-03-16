ניתוח טלפונים של מחבלי הנוח'בה מגלה כי פקודת היציאה לטבח הופצה כרצף אימוג'ים ברשת הוואטסאפ | בצה"ל מודים כי אותו קוד נשלח פעמיים בעבר מבלי שעורר חשד, והיה האות של אלפי המחבלים לפשוט על המחסנים, ולצאת למסע הרצח הרצחני | שנתיים וחצי לאחר הטבח - הפרטים המצמררים נחשפים (צבא)
צומת דרכים פוליטי בכנסת ובממשלה: ועדת השרים לענייני חקיקה תדון במתווה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאירועי השבעה באוקטובר, תוך עקיפת המסלול של ועדה ממלכתית. במקביל, שר הביטחון כ"ץ יביא לשולחן הממשלה את הצעת סגירת תחנת הרדיו הצבאית (פוליטי, מדיני)
גורם פלסטיני בכיר חושף: יו"ר הרשות אבו מאזן הביע שמחה בתגובה לטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, והגדיר את הפלישה כ"יום הגדול ביותר" בהיסטוריה הפלסטינית. החשיפה עומדת בניגוד גמור לגינוי המאוחר שהוציא יו"ר הרשות (העולם הערבי)
תחקיר צה"ל על מתקפת החמאס בעוטף חושף כי שרשרת הפיקוד הדרומית נפגעה, אך חברי כיתת הכוננות במושב יתד הצליחו בס"ד למנוע טבח ועצרו 10 מחבלים | הקרב המר של סרן (מיל') יפתח גורני ז"ל בכביש 232 הציל את חבל שלום כולו | אלו הפרטים המצמררים (צבא וביטחון)
לקחים מטראומת 7 באוקטובר: חיל האוויר מקים יחידת עילית חדשה, שתצטרף ליחידת שלדג, ותתמקד בהגנה על בסיסיו | המהלך הדרמטי מגיע לאחר שנחשף כי חוליות נוח'בה תכננו לתקוף בסיסים במקביל לחשיפת מאמצים איראניים לאיסוף מודיעין על בסיסים (צבא וביטחון)
נציגי צה"ל הודיעו למשפחה על השלמת הליך הזיהוי | גודארד ז"ל, בן 73 במותו, נרצח על ידי גא"פ וגופתו נחטפה לעזה | אשתו, איילת, נרצחה גם כן במתקפה על ביתם | הם הותירו ארבעה ילדים ושבעה נכדים | צה"ל דורש מחמאס לעמוד בהסכם ולהשיב את כל החללים (בארץ)
לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, ועדת האלוף במיל' סמי תורג'מן צפויה להגיש בשבוע הבא את ממצאיה לרמטכ"ל אייל זמיר | הוועדה בחנה את כלל התחקירים הצה"ליים בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, ומסקנותיה עשויות להוביל להחלטות אישיות נגד בכירים (צבא)
תחקיר הקרב בקיבוץ מגן חושף: צה"ל נכשל בהגנה, כיתת הכוננות הדפה את המחבלים ומנעה טבח המוני|עשרות מחבלים חדרו בשלושה גלים, אך נחישותם של חברי כיתת הכוננות ותושבים שהצטרפו ללחימה מנעה אסון כבד. שניים מחברי הכוננות נרצחו, הרבש"ץ נפצע באורח קשה (צבא)
ממשלת ברזיל סירבה לאשר את מינוי שגריר ישראל במדינה, ברקע המשך המחלוקת בין המדינות | בישראל הגיבו: "הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז השביעי באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה השווה את מעשי ישראל לאלו של הנאצים" (מדיני)
מבקר המדינה אנגלמן שלח לפני תקופה שאלון מפורט לבכירי צה"ל שכיהנו בתפקיד - בזמן השבעה לאקטובר, ואיים כי אם יסרבו לשתף פעולה הוא יפעיל את סמכותו נגדם | במקביל: ראש אמ"ן לשעבר אהרן חליוה מתחמק מלהיפגש עם המבקר (חדשות)