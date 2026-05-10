גוטליב תוקפת את כ"ץ: 'נתן חסינות לקפלניסטים ולמיארה'

חברת הכנסת טלי גוטליב (ליכוד) יצאה הבוקר (ראשון) למתקפה חריפה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, לאחר שחתם על תעודת החיסיון בפרשה שבמרכזה חשיפת זהותו של בעלה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. על פי הפרסום של יהודה שלזינגר בוואלה, גוטליב פנתה ליועצו של השר וטענה כי "משקרים לאנשי הליכוד".

בהודעה חריפה שפרסמה, כתבה גוטליב: "אני פונה ודורשת לקבל את המכתב ששלחה יועמשי"ת משרד הביטחון ליועמ"ש השב"כ. עוד אני מבהירה כי כידוע כ"ץ לא ראה את החומרים הרבים עליהם נתן חיסיון! יותר נורא, שאתם יועציו רושמים שהיה חשש לחשיפת שמות אנשי שב"כ נוספים, טענה שאין שקרית ממנה שכן שמות עובדי שב"כ אסורים לפירסום מכח חוק השב"כ ולא מכח החיסיון".

"כ"ץ חיזק את מיארה והעניק חיסיון לברסלר"

גוטליב המשיכה בהאשמות כלפי שר הביטחון: "כ"ץ חיזק את מיארה והעניק חיסיון לברסלר לאחים לנשק ולמיארה! בשונה מהאמור בהודעתכם לפעילי ימין זיני לא לחץ על כץ בדבר. כ"ץ בניגוד למכתב לא קיים דיון על מהות החומרים ולא עיין בהם".

לדבריה, "כ"ץ נעץ סכין בגבי ובגב אנשי הליכוד הימניים שמבינים את חשיבות המאבק בשלטון פקידים למען משילות ימנית". חברת הכנסת תהתה בציניות: "מה קרה? מה דחוף? מיארה סיימה לחקור את כל מי שפוגע בבטחון המדינה? כבר חקרה את המדליף ל-N12 על התקיפה באיראן? כבר חקרה את המדליף לרונן ברגמן? כבר העמידה לדין את הפצרי"ת?"

גוטליב סיכמה בחריפות: "העיקר שישראל כ"ץ העניק לה אותי על מגש תוך חיזוקה של מי שרודפת את ממשלת הימין ומכשילה אותה שוב ושוב". עוד הוסיפה: "היזהרו בכבודי ובכבוד ראש הממשלה שמזועזע גם הוא ממעשהו של כ"ץ. כאמור אבקש את מכתבה של יועמשי"ת משרד הבטחון. תודה".

התגובה ממקורבי השר: "בחן את הסוגיה עשרה חודשים"

בתגובה לדברים החריפים, מסרו מקורבי שר הביטחון כי "השר ראה את החומר מספר פעמים, ערך התייעצויות פנימיות עם אנשי הייעוץ המשפטי במשרדו. בנוסף לשיח שקיים עם ראש השב"כ דוד זיני". לדבריהם, "השר כץ בחן את הסוגיה במשך עשרה חודשים ולבסוף לאחר שראש השב"כ ביקש שיחתום שר הביטחון השתכנע ששיקולי ביטחון המדינה מחייבים זאת".

מקורבי השר הבהירו: "שר הביטחון מחויב לשמור על ביטחון המדינה - לפני כל שיקול אחר". יצוין כי על פי המכתב שנחשף בסוף השבוע, ראש השב"כ זיני ערך בדיקה פנימית מקיפה שהעלתה כי טעמי ביטחון המדינה מחייבים את חסיונם של חומרי החקירה.

"כ"ץ הוריד את הראש שלו בפני מיארה"

בראיון שנערך הבוקר לתוכנית 'שמונה אפס אפס' ב'קול ברמה', המשיכה גוטליב במתקפה. "חשפתי בכוונת מכוון שבן זוגה של מובילת המרד שהובילו אותנו לעברי פי פחת - הוא איש שב"כ ומחויב לפחות בגילוי נאות", אמרה. "אני שומרת חוק ויש לי חסינות ברור שהחשיפה של איש השב"כ נעשתה במסגרת החוק".

גוטליב תקפה את שר הביטחון בטענה כי הוא נותן חסינות ל'קפלניסטים': "שר הביטחון בחתימה על תעודת חיסיון נתן חסינות לקפלניסטים. זו לא בקשה של זיני. היועמ"שית של משרד הביטחון שהיא שת"פ של מיארה כותבת שזו עמדת היועמ"ש של השב"כ ששומר על צמרת השב"כ".

חברת הכנסת המשיכה: "ישראל כ"ץ הוריד את הראש שלו בפני מיארה, הוא אפילו לא יודע על איזה חומרים הוא נותן חיסיון, הוא נתן חסינות לשקמה ברסלר ולגלי בהרב-מיארה. אין חרפה כזו הם לא יודעים להיאבק בשלטון הפקידים". גוטליב הבהירה: "אני יודעת בוודאות מוחלטת שראש הממשלה לא מעורב בזה. ישראל כ"ץ הגיש את הראש שלי על מגש של כסף".

"מיארה תחכה שאני אהיה שרה"

חברת הכנסת מטעם הליכוד התייחסה גם לכתב האישום הצפוי ואמרה כי "ברגע שיגישו נגדי כתב אישום מיארה לא תיתן לי את הבמה בועדת הכנסת כי אני אעשה לה משפט קסטנר, היא תחכה שאני אהיה שרה". גוטליב סימנה מטרה: "אני יכולה להיות שרת משפטים מצוינת. אני יודעת לעשות את זה. הליכוד רוצה את טלי גוטליב, אני הסדין האדום של אייזנקוט ובנט".

בהמשך פתחה גוטליב במתקפה על הנשיא הרצוג בהקשר לחנינה: "בוזי הרצוג פחדן, אני אומרת לו אתה נשיא, או שתתן חנינה או שלא, אין לך סמכות להיות בורר, לא ידעתי שאתה מחליף את 'הבורר' בעולם התחתון. הוא פיון ומושך זמן כדי שנגיע לבחירות עם כתב אישום".

כזכור, שר הביטחון חתם בסוף השבוע על תעודת החיסיון בפרשה, לאחר עיכוב של כמעט תשעה חודשים. החתימה מסללת את הדרך להגשת כתב אישום נגד גוטליב בגין חשיפת זהותו של עובד שב"כ, המשמש כבן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר.