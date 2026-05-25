בבלי
בזמן ההמראה

מלחמות הכנופיות בקולומביה: עבריינים חוררו מטוס פרטי של המשטרה | תיעוד

כחלק ממלחמת הכנופיות בקולומביה, בסוף השבוע האחרון כנופיית עבריינים פתחה בירי על מטוס שנשא קבוצת שוטרים וגרמה לפציעת שלושה | המשטרה הלאומית הציעה פרס של 100 מיליון פזו קולומביאני עבור מידע על הפושעים שתקפו את מטוס המשטרה | כך זה נראה (תעופה)

מטוס ביץ' קראפט 1900 של המשטרה הלאומית מקולומביה ספג ירי של כנופיות עבריינים בבוקר יום שישי, 22 במאי 2026, בעת המראה משדה התעופה אוקניה בנורת' דה סנטנדר, בדרכו לבוגוטה.

המשטרה הלאומית הציעה פרס של 100 מיליון פזו קולומביאני עבור מידע על הפושעים שתקפו את מטוס המשטרה. מספר הפצועים עמד על שלושה בלבד שנפצעו פציעות "לא חמורות", מבין ארבעה עשר השוטרים שהיו במטוס.

"הודות למיומנות, כושר התגובה והמקצועיות של הצוות, הצליח המטוס להמשיך במסלולו ולנחות בבטחה בשדה התעופה אל דוראדו בבוגוטה", כך מסרה המשטרה בהודעה לעיתונות.

המטוס מחורר מכדורי העבריינים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס מחורר מכדורי העבריינים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס מחורר מכדורי העבריינים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר