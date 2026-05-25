מטוס ביץ' קראפט 1900 של המשטרה הלאומית מקולומביה ספג ירי של כנופיות עבריינים בבוקר יום שישי, 22 במאי 2026, בעת המראה משדה התעופה אוקניה בנורת' דה סנטנדר, בדרכו לבוגוטה.

המשטרה הלאומית הציעה פרס של 100 מיליון פזו קולומביאני עבור מידע על הפושעים שתקפו את מטוס המשטרה. מספר הפצועים עמד על שלושה בלבד שנפצעו פציעות "לא חמורות", מבין ארבעה עשר השוטרים שהיו במטוס.

"הודות למיומנות, כושר התגובה והמקצועיות של הצוות, הצליח המטוס להמשיך במסלולו ולנחות בבטחה בשדה התעופה אל דוראדו בבוגוטה", כך מסרה המשטרה בהודעה לעיתונות.