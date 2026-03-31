כוחות גדולים של צה"ל ומשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר מחבל שניסה לפגוע בשוטרים סמוך לבית ג'אלה • המחבל נסע לאחור, פגע בניידת ונמלט לכיוון בית לחם למרות ירי לעבר גלגלי הרכב | כוחות מחטיבת עציון חוסמים צירים מרכזיים (צבא וביטחון)
אירוע חריג התרחש היום ביישוב כאבול שבגליל המערבי במהלך פעילות מבצעית של לוחמי משמר הגבול | במהלך הפעילות, פתחו הלוחמים בירי לעבר צעיר שרכב על אופנוע, כתוצאה מהירי הצעיר נפצע ומותו נקבע | המשטרה: "הירי בוצע לאחר שהכוח זיהה את הרוכב כחשוד וקרא לו לעצור את נסיעתו, אך הוא לא נענה לקריאות השוטרים" (משטרה)
תושב ג'סר א-זרקא, נעצר לחקירה לאחר שסרב להיענות להנחיית השוטרים וניסה להימלט, תוך נסיעה פרועה, המסכנת את משתמשי הדרך בדרך פרויד בחיפה | המרדף כלל ירי לעבר גלגלי הרכב הנמלט, עד שנעצר כתוצאה מתאונה עצמית (משטרה)
הפרקליטות האיטלקית פתחה בחקירה פלילית בחשד למעורבות של גבר כבן 80 ב"ספארי אנושי" שנערך בסרייבו במהלך שנות ה־90, שערורייה שנחשפה לאחרונה | על פי החשד, אזרחים שילמו בשעתו עשרות אלפי אירו למיליציות הסרביות כדי לפגוע באזרחים (בעולם)
תושבים דיווחו על שמיעת ירי סמוך למושב שדה ורבורג בשרון | צוותי מד"א שהגיעו למקום דיווחו על פצועים קשה | במוקד של משטרת ישראל הגיע דיווח על אירוע ירי לעבר רכב בבית ברל שבמרחב שרון | מהמקום פונו שלושה פצועים באורח קשה, אך מותם נקבע זמן קצר לאחר מכן | הרקע לאירוע נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך (בארץ)
ארצות הברית סוערת בעקבות תיעוד שבו נראים סוכנים של ICE מרתקים תושב מיניאפוליס לרצפה, ולאחר מכן אחד הסוכנים יורה בו למוות | מושל מינסוטה טים וולץ תקף בחריפות את התנהלות הסוכנות, וקרא לממשל טראמפ להפסיק את פעילותה הנרחבת במדינה נגד המהגרים הלא-חוקיים | "זה מחליא, תוציאו מכאן מיד את אלפי השוטרים האלימים והלא-מאומנים" (בעולם)
הירי הקטלני על ידי סוכני הגירה בנהגת במינאפוליס ממשיך לעורר מהומות בעיר הדמוקרטית, כאשר בליל שבת ובשבת הפגינו עשרות אלפים ברחובות | סוכן ההגירה שהרג את האזרחית אמר כי חש סכנה לחייו, בעוד אחרים אמרו כי לא היה בסכנה בשום שלב (בעולם)
כוחות צה"ל ירו למוות בבדואי ישראלי סמוך לגבול מצרים, בחשד שהיה מעורב בניסיונות הברחה מעבר לגבול | חשוד נוסף שישב לידו ברכב נעצר על ידי כוחות הביטחון | באוגדה 80 ופיקוד הדרום פתחו בתחקיר האירוע (צבא ובטחון)
בתיעוד בלתי נתפס שפורסם בארה"ב, נראה צעיר שנעצר על כגניבה בזמן שהוא עדיין שוהה בחנות, כאשר לפתע הוא מוציא אקדח מתיקו ומכוון אותו לעבר השוטרים | לפי הדיווחים, הצעיר ניסה לירות באקדח ולא הצליח, כעת הוא מואשם - במקום בגניבה פעוטה - בניסיון רצח של שוטרים (חדשות)
חבר הכנסת נאור שירי שקרא מוקדם יותר לירות באש חיה במפגינים אשר משליכים אבנים על חיילים, חזר בו מהציוץ ואף מחק אותו | שירי כתב אחרי המחיקה: "מחקתי כי המדינה שלנו נמצאת על הקצה - וכל פרשנויות שנאת החרדים לא היו מטרת הציוץ" (חדשות, חרדים)