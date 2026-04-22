רף חדש לאלימות: שני גברים נמצאו מתים בזירה מדממת במרכז הארץ

שני גברים כבני 30 נורו למוות בצומת אחיסמך בלוד, באירוע שמסתמן כחלק מסכסוך דמים מתמשך באזור.

כוחות משטרה ממרחב שפלה ותחנת לוד הוזעקו לזירה, פתחו בחקירה והחלו בפעולות לאיסוף ראיות ובידוד המקום, לצד מצוד אחר החשודים במעשה.

צוותי מד״א שהגיעו לזירה מצאו את השניים כשהם שוכבים מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות חודרות. לאחר ניסיונות בדיקה רפואית, נאלצו החובשים לקבוע את מותם במקום.

חובש בכיר במד״א, ליאור פז, תיאר: ״כשהגענו למקום ראינו שני גברים בשנות ה-30 לחייהם, כשהם שוכבים מחוסרי הכרה לאחר שנפצעו באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלהם הייתה קשה מדי ונאלצנו לקבוע את מותם במקום״.

במשטרה בודקים את הרקע לאירוע, כאשר לפי ההערכות הראשוניות מדובר בהמשך ישיר למעגל האלימות בין גורמים עברייניים, והחקירה נמשכת.