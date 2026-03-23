סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)
במהלך פעילות של כוחות המשטרה בלוד כחלק מהמאמץ המתמשך למיגור תופעת סחיטת דמי החסות (פרוטקשן), פתח אחד החשודים באש חיה לעבר הלוחמים וסיכן את חייהם באופן מיידי | המסתערבים הגיבו בירי מדויק לעבר מקור האש וניטרלו את החשוד (משטרה)
לאחר שהוסרה הרחבה של מבנה לא חוקי בשכונת 'אחיסמך' בלוד שהיווה סכנת נפשות, הושגו הבנות להסדרת מבנה קבע ומתחם זמני בטיחותי | סגן ראש העיר ויו"ר ש"ס המקומית בני סיתאלכיל, שליווה את הקהילה ברגעי הכאב: "מודה לראש העיר יאיר רביבו על האוזן הקשבת והנכונות למצוא פתרון מכובד ובטוח" (חרדים)
מחזה אימים בלב שכונת אחיסמך בלוד, בשעה 04:00 לפנות בוקר, כוחות מתוגברים מלווים בדחפורים פשטו על בית המדרש בראשות הגאון רבי יעקב אביטן ובנשיאות גאב"ד עמלי התורה הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני • ארון הקודש הושפל, ספרי קודש התגוללו בעפר ותושבים הקיצו לקולות נפץ ובכי • העירייה טוענת לסכנה הנדסית, הקהילה זועמת: "אכיפה בררנית ומרושעת נגד ציבור האברכים" | תיעוד מזעזע (חרדים)
קוף, שאחריו התנהל מרדף בימים האחרונים באזור רמלה ולוד, נדרס למוות בכביש 40 | מדובר בקוף גנון ירוק צעיר שהוברח לישראל | ברשות הטבע והגנים מציינים כי מדובר בקוף הגנון הירוק ה-62 שנמצא בארץ מאז מרץ 2025 - אז הוברחו לארץ עשרות קופים וכמה גורי אריות, ככל הנראה באמצעות רחפנים מירדן או ממצרים (בארץ)
במהלך הביקור של ח״כ אורי מקלב בעיר לוד, הוא דיבר בפני מאות ילדים ושיגר מסר מחזק לעשרות אלפי בחורי הישיבות: “למרות המעצרים וההפרעות הם ממשיכים ללמוד. בחורי הישיבות הם פך השמן הטהור של עם ישראל” | צפו בדבריו (חדשות חרדים)
שוטרי מחוז מרכז סיכלו בפעילות מבצעית בלוד פיגועים פליליים רבים, כאשר חשפו מצבור גדול של 4 לבנות חבלה צבאיים, מטעני חבלה מוכנים להפעלה ותשעה רימוני רסס שזלגו מצה"ל, באופן חמור ומסוכן לבטחון הציבור (בארץ)
הלילה נעצרו על ידי היחידה המרכזית של מחוז מרכז והימ"מ במשטרת ישראל, יחד עם צה"ל ובהכוונת כוחות השב"כ, ארבעה תושבי לוד החשודים ברצח המאבטח פבל רוזוב ז״ל בסוף השבוע | צפו בתיעוד הדרמטי מרגעי המעצר (משטרה)
בעקבות הפרסומים אודות הפולמוס ההיסטורי בדבר מיקומה של מערת רשב"י ולאחר מחקר מעמיק וסיור יסודי במערות האזור, הכריז ראש העיר לוד כי 'מערת הנזירים' ביער בן שמן היא המקום האמיתי בו הסתתר רשב"י הקדוש כמתואר בזוהר - "במדברא דלוד" | ראש העיר הורה על תחילת תהליך לשיפוץ והנגשת המקום במטרה להחזיר עטרה ליושנה ולחשוף את המקום הקדוש בפני הציבור | כל הפרטים (חרדים)
טקסי יום הזיכרון התקיימו היום לזכרם של כלל חללי מערכות ישראל, השרים נפרסו בבתי העלמין ברחבי הארץ, ונאומו בפני משפחות השכול | סער: "חללי פעולות האיבה, מחיר אנושי כבד מנשוא ששילמנו למען קיומנו כאן" | שר המשפטים לוין: "איננו שוכחים לרגע את 59 החטופים הנמצאים בשבי חמאס" (פוליטי, בארץ)