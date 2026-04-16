אירוע חמור התרחש בימים האחרונים כאשר עוזרת משפטית בבית המשפט המחוזי בלוד נשאה שלט שקרא להוציא להורג את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על השלט נכתב: "מוות בתליה? בן גביר תחילה". את התמונה פרסם העיתונאי יהודה שלזינגר, וכיום חשף העיתונאי אבישי גרינצייג כי מדובר בעוזרת משפטית, והאירוע עורר סערה בציבור.

הרשות השופטת הגיבה במהירות לאירוע החמור. בהודעה רשמית נמסר כי "הנושא הועבר לבדיקה של אגף המשמעת בהנהלת בתי המשפט. העובדת הוצאה לחופשה מיידית עם היוודע הדבר".

הסתה חמורה במערכת המשפט

המקרה מצטרף לשורה של אירועי הסתה חמורים שנחשפו בתקופה האחרונה. רק לפני מספר ימים הגיש ארגון זכויות האדם 'בצלמו' תלונה דחופה נגד מגיש הטלוויזיה אייל ברקוביץ', שתקף במהלך שידור את המגזר החרדי ומתנדבי זק"א בטענות שווא.

העובדה שעוזרת משפטית, שאמורה לייצג את ערכי המשפט והצדק, נושאת שלט הקורא להוציא להורג שר בממשלה, מעוררת שאלות קשות על תרבות השיח במערכת המשפט. בעוד שחופש הביטוי הוא ערך יסוד בדמוקרטיה, קריאה להוצאה להורג של נבחר ציבור חורגת בבירור מגבולות הביקורת הלגיטימית.

רקע של מתיחות

האירוע מתרחש על רקע מתיחות מתמשכת בין השר בן גביר לבין מערכת המשפט. רק השבוע התקיים דיון דרמטי בבית המשפט העליון בעתירות להדחת השר, כאשר היועצת המשפטית לממשלה דרשה להוציא סדרה של צווי ביניים נגדו.

בן גביר עצמו התייחס לדיון בבית המשפט במהלך כנס שוטרים, והפך את הטענות נגדו לנקודות גאווה. "טענו שם שאני נותן גיבוי אוטומטי לשוטרים - זה נכון!", מסר השר וזכה למחיאות כפיים סוערות מהשוטרים.

אגף המשמעת בהנהלת בתי המשפט צפוי לבחון את המקרה לעומקו ולהחליט על צעדים נוספים. יצוין כי מדובר באירוע חריג במיוחד, שכן עובדי מערכת המשפט נדרשים לשמור על ניטרלליות ועל כללי התנהגות מחמירים.