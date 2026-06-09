בית המשפט העליון נתן היום (שלישי) תוקף של פסק דין להסכמה שהושגה בעקבות דיון בעתירה על פרסום מינויו של השופט יצחק עמית לתפקיד נשיא בית המשפט העליון ברשומות.

ההסכמה הושגה בעקבות המלצה ישירה של הרכב השופטים שדן בתיק, והיא התקבלה ללא התנגדות מצד שר המשפטים יריב לוין.

ההליך התנהל בעקבות עתירה למתן צו על תנאי שהגישה העותרת בתיק, התנועה למען איכות השלטון בישראל. העתירה הופנתה נגד שורה של משיבים: שר המשפטים, היועצת המשפטית לממשלה, מנהל המדפיס הממשלתי, הוועדה לבחירת שופטים והמחלקה המשפטית של הנהלת בתי המשפט.

על פי ההסכמה שקיבלה תוקף משפטי, מינויו של השופט עמית לנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות תוך 14 ימים ממועד מתן התוקף להסכמה. זאת, למרות שהשר לוין נמנע עד כה מלחתום על כתב המינוי או לפרסמו, בטענה שהמינוי נעשה בהליך פגום.

כזכור, בית המשפט העליון קבע בשבוע שעבר, בפסק דין חריף שניתן פה אחד, כי על שר המשפטים חלה חובה חוקית לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. השופטים עופר גרוסקופף, שטיין ויחיאל כשר דחו את טענותיו של השר לוין וכינו אותן "משוללות בסיס משפטי".

לוין: "הניסיון לכפות עלי נכשל שוב"

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב בחריפות להחלטה ומסר: "הניסיון לכפות עלי להכיר בעמית נכשל שוב. שופטי בג"ץ כינסו בעצמם את הוועדה לבחירת שופטים בצו בלתי חוקי שהוציאו ו'מינו' בעצמם את עמית, ועכשיו גם מפרסמים בעצמם את 'מינויו' ברשומות".

השר לוין הוסיף והבהיר: "כל זה לא ישנה את העובדה הפשוטה - 'מינויו' נעשה בהליך בלתי חוקי ופסול מיסודו. אני לא מכיר במינוי בלתי חוקי ולא אכיר בו".