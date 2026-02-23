המבוי הסתום במינויי שופטי העליון נמשך לאחר ששר המשפטים לוין דחה מתווה פשרה להרכב מאוזן. למרות נכונות המערכת למינוי עו"ד מיכאל ראבילו, לוין מתעקש על קידום מועמדי "פורום קהלת", מהלך הנתפס כקו אדום עבור השופטים (חוק ומשפט)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף בחריפות את בית המשפט העליון שפסל את מדיניות המכסים שהטיל על מדינות זרות | טראמפ הודיע כי לא ישתמש באותיות רישיות בהזכירו את בית המשפט בגלל הזלזול שהפגין נגדו העליון, למרות היותו מחזיק ברוב שמרני (בעולם)
בית המשפט העליון קבע היום באופן חסר תקדים כי ניתן להגיש תביעות ייצוגיות נגד סמינרים חרדים, וכי בעניין זה נחשבים לעסק לכל דבר | השופטים קבעו כי תביעה ייצוגית שהגיש אחד האבות נגד הסמינרים תימשך כסדרה (חרדים)
חשד לשוחד בחירות חמור: שופט העליון עופר גרוסקופף בהחלטה דרמטית שמטלטלת את הרשויות בעכו. תוצאות האמת בוטלו אילו "טובות הנאה" חולקו למצביעים, ומה קבע בית המשפט על המערכת שזועזעה? כל הפרטים על פסק הדין שמחזיר את התושבים לקלפיות (בארץ, משפט)
נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שבר שתיקה בריאיון ל'כאן רשת ב'' והאשים את שר המשפטים יריב לוין בבלימת מערכת המשפט. בעוד עמית טוען כי "הכדור לא בשטחו", לוין לא נשאר חייב ושלף את "רשימת החיסול": "תכבד את הממשלה" (בארץ, חוק ומשפט)
נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית התראיין הבוקר באופן חריג לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. אחרי שסיפר סיפור אישי על משפחתו, התייחס לנושאים אקטואליים | כשנשאל על כך שבממשלה לא מכירים בו כנשיא, השיב: "אנחנו נמשיך בדרכנו, אנו נותנים שירות חיוני לאזרחים - כמו מערכת הבריאות" (אנשים)
בית
המשפט העליון דחה את העתירות נגד מינויו של האלוף דוד
זיני,
לראשות
שירות הביטחון הכללי וקבע כי המינוי כשר | הנשיא יצחק עמית סבר בדעת מיעוט כי החלטת המינוי, במתכונת שבה התקבלה, מעוררת קושי המצדיק הוצאת צו על-תנאי למשיבים לנמק מדוע לא יוחזר עניינו של זיני לוועדה המייעצת (משפט)
נשיא ביהמ"ש העליון יצחק עמית הורה לעכב את מינויו של בן-חמו למפקח על חקירת האלופה יפעת תומר-ירושלמי, אשר חשודה בהדלפה ושיבוש חקירת סרטון ההתעללות משדה תימן | לשכת עורכי הדין: המינוי הוא "ניסיון להתערבות פוליטית לחקור את היועמ"שית באזהרה (בארץ)
בג"ץ הציב לצדדים אולטימטום להגיע להסכמה עד היום (שלישי) בערב על מינוי גורם חיצוני שיפקח על חקירת הפצ"רית, על רקע ניגודי עניינים וקשיים חוקיים של השר, היועמ"שית והפרקליטות | לפי ההצעה מי שילווה את החקירה יהיה שופט מחוזי, שופט עליון בדימוס או גורם בכיר מהרשות לניירות ערך (בארץ, חוק ומשפט)
שופט העליון בדיוס והיועמ"ש לשעבר השתתף בכנס המכון למדיניות העם היהודי והתריע כי בישראל נדונים כ-10,000 תיקים בעליון מדי שנה – פי מאה ממדינות המערב. "השיטה הנוכחית פוגעת ביציבות ובאמון הציבור" (חוק ומשפט)
מאז הקמת המדינה, ידעה המדינה מאבקים ומחאות על הצביון, הרוח ודמותה של המדינה הצעירה שזה עתה קמה | אל מול פורקי העול שניסו רק להתרחק מבית אבא ולייצר 'יהודי חדש', לחמו בגבורה גדולי התורה שבכל דור ודור, לשמר ולייקר את גבולות התורה והקדושה | ברקע עצרת המיליון הצפויה היום, חזרנו אל המחאות הגדולות מקום המדינה (מגזין, חרדים)
בג"צ דן בהרכב מורחב, בראשות המשנה לנשיא נועם סולברג, בעתירות נגד המדינה בדרישה להורות על גיוס מיידי של כל תלמידי הישיבות, על בסיס פסיקת בג"צ לפיה אין חוק המסדיר את מעמד תלמידי הישיבות וכי יש לאכוף את החוק הקיים | השופטים מקשים על המדינה מדוע אין אלפי תלמידי ישיבות עצורים (חרדים)
בטקס פרישתו של שופט בית המשפט העליון יוסף אלרון, שנערך בירושלים, התייצבו בכירי המערכת המשפטית והפוליטית. היועמ"שית בהרב־מיארה תקפה את השר לוין על "ניסיונות חוזרים לפגוע בעצמאות השיפוטית", בעוד לוין הדגיש את הצורך בגיוון בהרכב העליון (בארץ, חוק ומשפט)