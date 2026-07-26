כשבועיים בלבד לאחר שהכריז על הקמת מפלגת "ישראל מתפכחת", נחשף כעת כי חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמידט, יו"ר סיעת העבודה בעבר, צפוי לאחד כוחות עם משה גרין, יו"ר מפלגת "צומת" הוותיקה שהוקמה בשנת 1983 על ידי הרמטכ"ל לשעבר רפאל איתן (רפול) ז"ל. המהלך המפתיע מגיע על רקע ניסיונות לבנות חזית פוליטית חדשה שתפנה למצביעים שהתפכחו מהשמאל לאחר אירועי שמחת תורה.

המפלגה המאוחדת מציגה קו לאומי מובהק: התנגדות נחרצת להקמת מדינה פלסטינית, קריאה לקידום גיוס חרדים לצה"ל, והצהרה מפורשת מראש על תמיכה בהקמת ממשלה בראשות בנימין נתניהו - צעד המהווה היפוך דרמטי עבור פוליטיקאי שהיה בעבר מהקולות הבולטים במחנה השמאל-מרכז.

"בית לציבור שהתפכח מאז שמחת תורה"

גולדשמידט, שכיהן בכנסות ה-13 עד ה-15 בין השנים 1992-2001 ומילא תפקידי מפתח כיושב-ראש ועדת הכנסת ויו"ר ועדת הכספים, מסביר כי המטרה היא להקים בית פוליטי עבור מצביעים ציוניים המרגישים כיום ללא ייצוג. לדבריו, המפלגה פונה באופן ישיר לאזרחים שמילאו בעבר את שורות השמאל והמרכז, אך בעקבות אירועי הטבח ב-7 באוקטובר שינו את עמדותיהם ומבקשים כעת הנהגה לאומית ואחראית.

במפלגה מקווים כי השילוב בין הגורמים יוביל להעברת קולות מגוש אחד לשני. גולדשמידט הקים תחילה את תנועת "ישראל מתפכחת" יחד עם תא"ל במיל' דני ון בירן, לשעבר קצין המילואים הראשי של צה"ל, אך כעת בוחר לאחד כוחות עם מפלגה ותיקה בעלת היסטוריה פוליטית.

מצע חברתי-לאומי: חקלאות, נדל"ן וחיילים משוחררים

במפלגת "צומת", שהכריזה כבר לפני מספר חודשים על ריצה לבחירות הקרובות, מבקשים להחזיר לכנסת "קול ימני אותנטי". בכירי המפלגה מותחים ביקורת חריפה על מדיניות הממשלה בשנים האחרונות וטוענים כי החקלאות, ההתיישבות והפריפריה הופקרו לטובת רגולציה דרקונית וייבוא חסר פיקוח.

מצע המפלגה המאוחדת כולל מספר נקודות מרכזיות: תמיכה בחקלאות הישראלית והורדת יוקר המחיה ללא פגיעה בחקלאים המקומיים ובביטחון המזון הלאומי בעת חירום; הקצאת שטח של 250 מ"ר בפריפריה לכל חייל משוחרר כהטבה; ורפורמה בענף הנדל"ן הכוללת פירוק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שלטענת יו"ר המפלגה משה גרין - הנאבק בה מזה שלושה עשורים - מהווה את הגורם המרכזי למחירי הדיור הגבוהים.

סקרים פנימיים: האם יעברו את אחוז החסימה?

במערכת הפוליטית מצביעים על כך שבסקר שנערך בסוף חודש מאי על ידי ד"ר מנחם לזר ופורסם ב'מעריב', תרחיש של איחוד בין "צומת" למפלגתו של יועז הנדל עבר את אחוז החסימה וקיבל 4 מנדטים. אף שהחיבור ההוא לא יצא לפועל, בסקרים פנימיים שביצעה "צומת" היא זוכה לכמנדט וחצי ככוח עצמאי.

במפלגה משוכנעים כי האיחוד הנוכחי והצטרפות דמויות נוספות יביאו אותם אל מעבר לאחוז החסימה ביום הבוחר. המהלך מגיע בעת שהזירה הפוליטית רוחשת לקראת בחירות צפויות, כאשר מפלגות קטנות מנסות למצוא דרכים לעבור את אחוז החסימה ולהשפיע על הרכב הממשלה הבאה.

יצוין כי בשבועות האחרונים התפרסמו מספר יוזמות פוליטיות חדשות בזירה הימנית, כאשר כל אחת מנסה למצוא את נישת המצביעים שלה. האיחוד בין גולדשמידט ל"צומת" מהווה ניסיון ייחודי לגשר בין מצביעי שמאל לשעבר לבין קו לאומי מובהק, תוך הצהרה מפורשת על תמיכה בנתניהו - צעד שעשוי למשוך מצביעים שמאוכזבים מהאופוזיציה הנוכחית אך מבקשים מדיניות ביטחונית תקיפה.