הסערה שפרצה בשבוע שעבר בעקבות הפרסום על מהלכיו של מוטי לייטנר והמיזם המכונה "סיעת הציבור החרדי" על גב המפלגות החרדיות, עולה שלב נוסף. העיתונאי מרדכי הלפרין מפרסם כי הנציג שאותו מתכוונים אנשי המיזם "לדרוש" לשלב ברשימת תנועת ש"ס לכנסת הוא אליהו כליפה, מראשי ישיבת ההסדר החרדית "המתיבתא - תורה ודעת".

בימים הקרובים צפוי לצאת לדרך קמפיין פרסומי נרחב שידרוש את שילובו של כליפה בש"ס, לצד הדרישה המקבילה שכבר עתלה בפרסומים לשלב את מוטי לייטנר ברשימת יהדות התורה. שתי המפלגות החרדיות עד עתה מתנגדות בתוקף לדרישה הזו, שכן הנציגות החרדית נקבעת אך ורק על פי הכרעת מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א ולא באמצעות מסעות יחסי ציבור של גורמים הפועלים מטעם עצמם.

מי הוא אליהו כליפה?

אליהו כליפה מוכר בציבור החרדי המודרני בשנים האחרונות כאיש חינוך, פובליציסט, ואחד מראשי ומתווי הדרך של ישיבת ההסדר החרדית "המתיבתא – תורה ודעת". הוא נחשב לאחד מתלמידיו הוותיקים והבולטים של ר' דוד לייבל, נשיא המוסדות.

במישור המעשי, ר' כליפה מכהן כראש בית המדרש בישיבת "המתיבתא" השוכנת במבשרת ציון, לצד שותפו להנהגה הרוחנית ר' צבי וינטר. על פי אתר הישיבה, קהל היעד של המוסד על פי האתר הרשמי שלו הם בחורים מצטיינים מהמגזר החרדי, ולא רק בחורים שנחשבים חלשים בלימוד כפי שהטענה הרווחת מנסה להציג. המודל של הישיבה משלב לימוד גמרא לצד לימודים אקדמיים לתואר ראשון בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה – מסלול החורג מהדרך המסורה בישיבות הקדושות.

עמדותיו הפוליטיות של כליפה

לפני מספר חודשים פרסם כליפה טור פוליטי שבו שטף את עמדותיו בנושא סוגיית הגיוס והיחסים מול שלטונות המדינה. בטורו כתב: "מי שחושב שבכוח, בניידות משטרה ובכתבי אישום הוא יגייס כאן בחורים, פשוט אינו מכיר את הציבור החרדי. מסע הרדיפה הזה לא הביא ולא יביא אפילו מתגייס אחד. הוא רק מייצר תסכול, מפרק את האמון, ונועל את הדלת בפני כל פתרון אמיתי".

במסגרת הטור, הציע כליפה מתווה שכולל עצירת המעצרים והרדיפה באמצעות הוראת שעה למשך שנה, שילוש מספר תלמידי ההסדר החרדי, הקצאת תקציבים מתאימים, והרחבת מסלולי השירות גם למשטרה וליחידות הצלה אזרחיות. לצד זה, המתווה מבקש לעגן את מעמדם של לומדי התורה שתורתם אומנותם.

תפיסה זו, המבקשת להרחיב מסלולים אזרחיים ולשלב חרדים במסגרות שונות, מבטאת את המודל האזרחי שמקדמים אנשי המיזם – מודל השונה בתכלית מהשקפת העולם החרדית הקלאסית המבצרת את עולם התורה.

המטרה האמיתית: לגיטימציה בדרך לבן גביר

משיחות שערכנו באתר 'בבלי' עם גורמים בשטח המקורבים למפעילי הקמפיין, מתבררת המטרה האמיתית שעומדת מאחורי הפרסומים הללו. מתברר כי מטרת הקמפיין אינה באמת השתלבות בתוך ש"ס או יהדות התורה, אלא יצירת לגיטימציה לדמותם של לייטנר (וכעת גם כליפה) בתוך הרחוב החרדי – מעבר לנוכחות הקיימת שלהם כיום בציבור החרדי לייט.

התכנון של מפעילי המיזם הוא שבבוא העת, לאחר שישיגו דריסת רגל ולגיטימציה ציבורית, הם יחברו לאיתמר בן גביר וינסו לסחוף אליו קולות משולי הרחוב החרדי. כזכור, בן גביר משיק בימים אלה מנגנון פריימריז לקביעת רשימת עוצמה יהודית, כשההערכה היא שהוא לא מתכוון לוותר על השליטה בהרכב הרשימה הסופית.

מאבק פוליטי צפוי

עם זאת, לצד השאיפות הללו, הם צפויים להיתקל במאבק פוליטי לא פשוט: בזירה מקבילה פועלת מפלגת 'אחי', אשר ככל הנראה תתחבר למפלגת 'נעם', וגם אנשיה לוטשים עיניים ומעוניינים לחבור לבן גביר. בסופו של דבר, עולה השאלה כמה מקומות ריאליים בכלל יוכל בן גביר להקצות עבור כל כך הרבה גורמים המבקשים לטענתם לייצג חרדים.

כזכור, הקמפיין המאסיבי שהוצף בשבוע שעבר בהשקעה של מיליוני שקלים בכניסות וביציאות של הריכוזים החרדיים המרכזיים, עורר תגובות חריפות מצד ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה, שהזהיר מפני "סנוניות ראשונות של אותם אלה שיושבים בקיבוצים שלהם או בווילות שלהם בסביון או בהרצליה פיתוח ומפעילים כל מיני אנשים".