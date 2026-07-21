מהלך פוליטי משמעותי נחשף היום (שלישי) בזירה הימנית: אליהו ליבמן (54), ראש מועצת קריית ארבע-חברון לשעבר ואביו של אליקים ליבמן הי"ד שנרצח בשבעה באוקטובר, מצטרף לרשימת מפלגת "נעם" בראשות ח"כ אבי מעוז לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, כך מדווח העיתונאי מוטי קסטל. החיבור בין איש השטח והביטחון המוערך לבין המפלגה התורנית-אידיאולוגית מיועד להרחיב את בסיס התמיכה ולמשוך מצביעים מהימין הלאומי והביטחוני.

על פי הנמסר ממפלגת נעם, הצטרפותו של ליבמן היא "סנונית ראשונה" מתוך שורת מהלכים שהמפלגה מתכננת לפרסם בתקופה הקרובה, במטרה להציג רשימה מגוונת ולוחמנית שתפנה לקהלים רחבים בימין. ליבמן, סגן-אלוף במילואים ובעל עשרות שנות פעילות ביטחונית וציבורית, ישובץ לצד יו"ר המפלגה.

מסלול חיים שזור בביטחון וטרגדיות

אליהו ליבמן, נשוי לאבישג ואב לשמונה ילדים המתגורר בשכונת גבעת האבות בקריית ארבע, הוא מהדמויות המוכרות והמוערכות בהתיישבות ביהודה ושומרון. נולד לרב מנחם ורחל ליבמן, מראשוני היישוב היהודי בחברון, וגדל בבית הדסה. כילד בן עשר היה עד לפיגוע הקשה בבית הדסה שבו נרצחו ששת המתפללים ונפצעו 16 נוספים. כבר בגיל 15 החל להתנדב במד"א.

התגייס לצה"ל ב-1988 במסגרת ישיבת הסדר, שירת כלוחם בסיירת גולני, יצא לקורס קצינים וחזר לחטיבה. התקדם עד לדרגת סגן-אלוף במילואים. משפחתו שילמה מחיר כבד: אחיו, שניאור שלמה ליבמן הי"ד, נרצח ב-1998 בפיגוע ירי ליד יצהר. אחיו ישראל הקים את עמותת "מקימי", אחיו יהודה מנהל ישיבה תיכונית ומג"ד במילואים, וגיסו הוא החזן והמנצח יותם סגל.

עשרות שנות פעילות ביטחונית ואות הערכה מהרמטכ"ל

בין השנים 1992-2018 כיהן ליבמן כקב"ט היישוב היהודי בחברון. במהלך שנים אלו היה מעורב במאות אירועים קשים, בהם טיפול בנהגו של הרב חיים דרוקמן שנרצח ב-1993, נוכחות ברצח התינוקת שלהבת פס ב-2001, ומתן עדות במשפטו של אלאור אזריה ב-2016.

ב-2002 השתתף בקרב הקשה בציר המתפללים בחברון, ניהל לחימה וסייע בחילוץ נפגעים תחת אש. על חתירתו למגע הוענק לו אות הערכה מטעם הרמטכ"ל משה (בוגי) יעלון. בשנת 2003 חילץ את קצין ההנדסה ניצן פלג מסיירת יעל, שנקלע למארב בעיקול 160 ונפצע קשה. ליבמן דהר לזירה, חסם את קו האש ברכבו וגונן על פלג בגופו. כבדיחת גורל, ביום שבו נבחר ליבמן לראשות מועצת קריית ארבע, נבחר פלג לראשות המועצה האזורית הגליל התחתון.

מהנהגה מקומית לזירה הפוליטית

ב-2018 נבחר ליבמן לראשות מועצת קריית ארבע לאחר שזכה ב-53% מהקולות וניצח את ראש המועצה המכהן מלאכי לוינגר. במהלך כהונתו הביע עמדות נחרצות: ב-2021 קרא לחסל את ראש עיריית חברון, תייסיר אבו סנינה, שהשתתף בפיגוע בבית הדסה בילדותו של ליבמן. ב-2023 הביע תמיכה גלויה בנוער הגבעות ואמר כי הם "הגיבורים שלי בדור הזה", ולאחר הפיגוע בחווארה קרא "להוציא את הערבים מהבתים ולשטח את חווארה". במהלך מלחמת "חרבות ברזל" קרא לחידוש ההתיישבות ברצועת עזה. ב-2023 הודיע כי לא יתמודד לכהונה נוספת.

הטרגדיה האישית ופורום תקווה

בנו, אליקים ליבמן הי"ד, עבד כמאבטח במסיבת הנובה ברעים ב-7 באוקטובר ונרצח על ידי מחבלי חמאס. במשך למעלה מחצי שנה נחשב אליקים כחטוף בעזה. במהלך תקופה זו הקים אליהו את "פורום תקווה" – פורום משפחות חטופים שהציג קו ניצי ותקיף, הביע ביקורת על מטה המשפחות הכללי, התנגד בתוקף לכל עסקת שחרור מחבלים ודרש הכרעה צבאית. במאי 2024 נודע כי אליקים נרצח ביום הטבח ושרידיו נקברו בשוגג בבית העלמין בחולון לצד נרצחת אחרת.

רק לפני מספר ימים פרסם ליבמן פוסט כואב בו סיפר כי בנו השני ניצל בנס מניסיון פיגוע נוסף, כאשר נזרקו לעברו בקבוקי תבערה ומטען חבלה באזור בנימין. "האש בוערת, הלהבות גבוהות ואנחנו בשינה עמוקה מסתירים מעצמנו את המציאות", כתב. "הבן שלנו נשרף ועלה בלהבה השמיימה בשמחת תורה בחניון רעים ע"י אויב ערבי שרוצה לשרוף את כולנו. אתמול בערב אויב ערבי הרוצה לשרוף את כולנו ניסה לשרוף לנו בן נוסף".

מפלגת נעם: מהקמה ועד היום

מפלגת "נעם" הוקמה ב-2019 ביוזמת תלמידי הרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת הר המור, ובהובלת יו"ר המפלגה ח"כ אבי מעוז. המפלגה חרטה על דגלה את הסיסמה "מחזירים את הנשמה למדינה" ונאבקת למען זהותה היהודית של המדינה. המפלגה התמודדה בבלוקים טכניים עם "עוצמה יהודית" ו"הציונות הדתית", ומעוז נבחר לכנסת ה-25.

במסגרת ההסכם הקואליציוני מונה מעוז לסגן שר במשרד ראש הממשלה, קיבל את האחריות על "הרשות לזהות לאומית יהודית" והעברת היחידה לתוכניות חיצוניות במשרד החינוך לאחריותו. מעוז התפטר ב-2023 במחאה על הפרת הבטחות, אך מונה מחדש כעבור מספר חודשים. בבחירות המקומיות זכתה המפלגה במנדט אחד במועצת עיריית ירושלים ובשני מושבים בקריית ארבע.

עיקרי האידאולוגיה כוללים שמירה על השבת במרחב הציבורי, חיזוק מעמד הרבנות הראשית, והתנגדות נחרצת למתווה הכותל ולתפילות פלורליסטיות. המפלגה תוקפת באופן תדיר ארגונים שלטענתה מחדירים אג'נדה שמאלנית ופוסט-מודרנית למוסדות המדינה, בהם הקרן החדשה לישראל, קרן וקסנר, קרן מנדל, מכון שלום הרטמן, יוזמות אברהם והיחידה לתיאום המאבק בגזענות.

משמעות החיבור

הצטרפותו של אליהו ליבמן למפלגת נעם לצד אבי מעוז מייצרת חיבור מעניין: מחד, מפלגה תורנית-אידיאולוגית שעד כה נשענה בעיקר על בסיס תמיכה קהילתי מצומצם; מאידך, איש שטח וביטחון מוערך, סא"ל במיל', ראש מועצה לשעבר וקול מוביל בקרב המשפחות השכולות מטבח שמחת תורה.

חיבור זה מיועד להרחיב את בסיס התמיכה של נעם לקראת הבחירות הקרובות, למשוך מצביעים מהימין הלאומי והביטחוני, ולהציב בחזית הרשימה דמות בעלת רקע פיקודי וציבורי עשיר שאינה מגיעה רק מהגרעין הקלאסי של חסידי הר המור.