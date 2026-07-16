טבח שמחת תורה, שהתרחש ב-7 באוקטובר 2023, היה מתקפת טרור חסרת תקדים של ארגון חמאס על יישובי עוטף עזה ודרום ישראל. במהלך המתקפה חדרו אלפי מחבלים לשטח ישראל, רצחו כ-1,200 אזרחים, פצעו אלפים וחטפו כ-240 בני אדם לרצועת עזה.

המתקפה החלה בשעה 06:29 בבוקר שבת שמחת תורה, כאשר אלפי רקטות נורו מרצועת עזה לעבר ישראל. במקביל, חדרו מאות מחבלי חמאס דרך הגדר, בים ובאוויר, תוך שימוש במצנחים ורחפנים. המחבלים פשטו על יישובים, בסיסי צה"ל, תחנת משטרה ומסיבת טבע ליד קיבוץ רעים. המתקפה חשפה כשלים חמורים במערכת הביטחון הישראלית, כולל היעדר התרעה מוקדמת והיערכות לקויה. בעקבות זאת החלו תחקירים מקיפים בצה"ל ובמערכת הביטחון.

הטבח גרם לטראומה לאומית עמוקה והוביל לגיוס המוני של חיילי מילואים, פינוי נרחב של יישובי הדרום והצפון, ולתמיכה בינלאומית חסרת תקדים בישראל. המתקפה נחשבת לאירוע הטרור הקטלני ביותר בתולדות מדינת ישראל.

בעקבות הטבח הכריזה ישראל על מלחמה בחמאס תחת השם "חרבות ברזל".