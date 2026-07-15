בבית משפט השלום בבאר שבע התקיים היום (רביעי) שלב הטיעונים לעונש בפרשה שהסעירה את הציבור בישראל - גניבת ציוד מערכת ההגברה של מתן ליאור הי"ד משטח הטבח ברעים. שלושת הנאשמים המרכזיים - רם שאהין, דניאל חסון וסאן תבל - מואשמים בביזה נבזית של ציוד יקר ערך ששייך למפיק שנרצח באכזריות על ידי מחבלי חמאס בשמחת תורה.

בני משפחתו השכולה של מתן הי"ד הגיעו לדיון בליווי נציגי קהילת נפגעי הטבח, כדי לעקוב מקרוב אחר ההליך המשפטי נגד אלה שניצלו את הטרגדיה הנוראה לשם רווח אישי. על פי כתב האישום, הנאשמים הגיעו למקום יומיים בלבד לאחר פרוץ המלחמה, כאשר השטח עדיין הוגדר כאזור צבאי סגור ומסוכן, והדם עוד לא יבש.

מצגי שווא בפני כוחות הביטחון

מתן ליאור הי"ד עבד לפרנסתו כמפיק וכאחראי על מערכות הגברה, ובנה בעשר אצבעותיו מערכת סאונד והגברה ייחודית ומשוכללת. במהלך הטבח הנורא נרצח באכזריות, והציוד שלו - שוויו מוערך במליוני שקלים - נותר במקום.

על פי הנמסר בכתב האישום, הנאשמים ניצלו את התוהו ובוהו המוחלט ששרר באזור, הציגו מצגי שווא בפני כוחות הביטחון שפעלו במקום, וביצעו ביזה של מערכת ההגברה המשוכללת והגנרטור הגדול. מדובר בציוד שיוצר והורכב בהתאמה אישית על ידי מתן הי"ד, ושהיווה את מקור פרנסתו.

מיד לאחר הגניבה, פתחו בלשי יחידת 'יואב' במשטרה בחקירה סמויה ורחבת היקף. במסגרתה פשטו הכוחות על בתיהם של חמישה חשודים - תושבי קלנסווה, דליית אל-כרמל ועוספייה. הציוד הגנוב אותר בחצרותיהם, הוחרם על ידי המשטרה והושב בדמעות לבני המשפחה השכולה.

הגיעו לנחם בשבעה - בעוד הציוד מוסתר אצלם

הפרשה הכתה בגלים של זעזוע בציבור, לא רק בשל עצם הגניבה מחלל טבח, אלא בעיקר בשל השפל האנושי המזעזע של המעורבים. במהלך החקירה התברר כי חלק מהנאשמים הכירו את מתן הי"ד באופן אישי מתוקף עבודתם בתחום, ואף הגדילו לעשות כאשר הגיעו לבית המשפחה במהלך ימי השבעה.

הנאשמים הציגו מצג שווא של "ניחום אבלים", בשעה שהם ידעו היטב כי הציוד של המנוח מוסתר אצלם בחצרות. התנהגות זו מעידה על רמת שפלות וחוסר ערכים אנושיים שקשה להבין.

עם סיום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז דרום כתבי אישום חמורים נגד הנאשמים, לצד בקשה לחילוט רכושם בסך של כ-185 אלף שקלים. הפרקליטות טענה כי מדובר במעשים שעומדים בסתירה לכל נורמה חברתית בסיסית, ומלמדים על חציית גבול מוסרי והתפוררות ערכית.

'אנשים חסרי כל ערך אנושי'

האב השכול הגיע בשעתו לתחנת המשטרה כדי לקבל בחזרה את שארית רכושו של בנו, וביטא את הכאב העמוק: "מתן בנה את העסק הזה בעשר אצבעותיו, בשתי ידיו, וזה היה כל עולמו. יחידת הבילוש פשוט הצילה את כל מה שניתן היה להציל".

"החשודים הללו הם אנשים חסרי כל ערך אנושי, שבצורה הכי נבזית ושפלה שיש, ידעו שהוא נעדר ונרצח, וכל מה שעניין אותם זה ללכת ולגנוב את הציוד שלו", הוסיף האב בכאב.

כעת, שנתיים לאחר הטרגדיה והחשיפה, מצפים בני המשפחה כי בית המשפט ימצה את מלוא חומרת הדין עם הנאשמים. המקרה מצטרף לשורה של פרשות ביזה מזעזעות שהתרחשו בימים שלאחר הטבח, כאשר שלושה תושבי באר שבע נידונו לשלוש שנות מאסר על גניבת רכוש באתר הטבח.

הדיון בטיעונים לעונש ימשך בימים הקרובים, כאשר בית המשפט צפוי לקבוע את גזר הדין בהתאם לחומרת המעשים ולנסיבות המחמירות של הפרשה.