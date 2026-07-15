דרמה פוליטית מסעירה התרחשה היום (רביעי) במפלגת הציונות הדתית, כאשר שר העלייה והקליטה אופיר סופר הודיע רשמית על החלטתו לפרוש מהחיים הפוליטיים ולא להציג את מועמדותו בבחירות הבאות לכנסת. ההודעה מגיעה על רקע מחלוקות עמוקות בינו לבין יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעיקר סביב קידום חוק הגיוס והסדרת מעמדם של לומדי התורה.
"החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה", כתב סופר במכתב הפרישה שפרסם. "אמשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה הנוכחית". למרות חילוקי הדעות העקרוניים שעמדו ברקע להחלטה, בחר השר לשמור על טון ממלכתי והודה בחום ליו"ר מפלגתו "על שנים של אמון ועשייה משותפת".
בהמשך פנייתו לציבור, התייחס סופר לפצעי המלחמה הקשים וקרא לאחדות שורות: "מדינת ישראל חייבת להמשיך ולבצר את ביטחונה ולהעמיד קיר ברזל יצוק ואיתן, אך גם כזה הנשען על רוח, ערכים ואחדות". הוא הוסיף כי "השכול ופצעי המלחמה יישאו עמם צלקות שלא יגלידו במהרה. אלה יזכירו לכולנו, מדי יום, את גודל האחריות והמחויבות לדרך נכונה".
סמוטריץ' נפרד בצער: "קול חשוב בעם ישראל"
יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', הגיב בצער על הודעת הפרישה: "קיבלתי בצער את החלטתו של חברי ושותפי לדרך הפוליטית לאורך שנים רבות, השר אופיר סופר, שלא להתמודד לכנסת הבאה". סמוטריץ' הוסיף כי "אופיר מבטא קול חשוב בעם ישראל ובציונות הדתית ולאורך השנים הובלנו יחד עשייה חשובה למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל".
"אני מכבד את החלטתו ואני סמוך ובטוח שאופיר, גיבור ישראל בצבא ובאזרחות, ימצא את האתגר הבא לשרת בו את עם ישראל ומדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו", חתם סמוטריץ' את דבריו.
הרקע: ההתנגדות התקיפה ללומדי התורה
עבור הרחוב החרדי והנציגים החרדים בכנסת, שמו של אופיר סופר נקשר בחודשים האחרונים כמי שהוביל קו נוקשה במיוחד בתוך הקואליציה נגד הסדרת חוק הגיוס. סופר נחשב לאחד מראשי חברי הכנסת בקואליציה שהתנגדו באופן פעיל לכל מתווה או הסדר שיאפשר ללומדי התורה להמשיך ולשקוד על תלמודם ללא הפרעה.
זכורה במיוחד פנייתו הפומבית והמתריסה של סופר לקראת פגישתם של נציגי המפלגות עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו בעניין חוק הגיוס. באותם ימים קרא סופר לחברי הכנסת של דגל התורה לפנות לרבנים אך ורק כדי לעודד גיוס של צעירים, והצהיר כי יכשיל כל חוק שלא יכלול יעדים נוקשים.
"במקום לפנות לרבנים שיקדמו חוק שאין לו רוב, כי אתנגד אליו יחד עם חברי כנסת נוספים מהקואליציה – תפנו אליהם בבקשה שיקראו למי שלא לומד שיתגייס ויסייעו ללחימה", אמר אז סופר בהתבטאות שעוררה סערה רבה ביהדות החרדית. התעקשותו זו יצרה ציר של התנגדות פנימית בתוך הקואליציה, והקשתה מאוד על הגעה להסכמות.
מתפקידי שטח ועד לשולחן הממשלה
אופיר סופר, בן 51, נשוי ואב לשבעה, תושב הצפון, החל את דרכו הציבורית לאחר שחרורו מצה"ל. בשנת 2007 מונה למנהל פרויקטים במשרד לפיתוח הנגב והגליל. בשנת 2014 נכנס רשמית למערכת הפוליטית כשמונה למזכ"ל מפלגת האיחוד הלאומי – תקומה, תפקיד בו החזיק עד לשנת 2018.
בשנת 2019 נבחר לראשונה לכנסת ה-21 ברשימת איחוד מפלגות הימין. בהמשך כיהן בכנסות ה-22 וה-23 במסגרת סיעת ימינה, שם שימש כיושב ראש השדולות למען הגליל ולמען החקלאות, וכמו כן עמד בראש ועדת המשנה לטיפול בהלומי קרב ונפגעי פוסט טראומה.
לקראת הבחירות לכנסת ה-24 שוריין סופר במקום ה-28 ברשימת הליכוד באמצעות מפלגת המדף "עתיד אחד", כחלק מהסכם פוליטי בין נתניהו לסמוטריץ'. לקראת הבחירות לכנסת ה-25 קצר הישג מרשים כאשר הגיע למקום הראשון בפריימריז של מפלגת הציונות הדתית, הוצב במקום השלישי ברשימה המאוחדת, ועם הקמת הממשלה השישית בראשות נתניהו בדצמבר 2022, מונה לתפקיד שר העלייה והקליטה.
בסיום דבריו סיכם סופר את תקופת כהונתו: "זכיתי במהלך תקופה קשה ומאתגרת להוביל את משרד העלייה והקליטה ולתרום את חלקי בעליית עשרות אלפים שהחליטו לקבוע את ביתם דווקא בעת הזו. אמשיך לתרום את חלקי למדינת ישראל ולחברה הישראלית גם במישורים אחרים".
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