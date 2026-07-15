דרמה פוליטית מסעירה התרחשה היום (רביעי) במפלגת הציונות הדתית, כאשר שר העלייה והקליטה אופיר סופר הודיע רשמית על החלטתו לפרוש מהחיים הפוליטיים ולא להציג את מועמדותו בבחירות הבאות לכנסת. ההודעה מגיעה על רקע מחלוקות עמוקות בינו לבין יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעיקר סביב קידום חוק הגיוס והסדרת מעמדם של לומדי התורה.

"החלטתי שלא להעמיד את מועמדותי לכנסת הבאה", כתב סופר במכתב הפרישה שפרסם. "אמשיך לפעול במסירות עד להשלמת הקדנציה הנוכחית". למרות חילוקי הדעות העקרוניים שעמדו ברקע להחלטה, בחר השר לשמור על טון ממלכתי והודה בחום ליו"ר מפלגתו "על שנים של אמון ועשייה משותפת".

בהמשך פנייתו לציבור, התייחס סופר לפצעי המלחמה הקשים וקרא לאחדות שורות: "מדינת ישראל חייבת להמשיך ולבצר את ביטחונה ולהעמיד קיר ברזל יצוק ואיתן, אך גם כזה הנשען על רוח, ערכים ואחדות". הוא הוסיף כי "השכול ופצעי המלחמה יישאו עמם צלקות שלא יגלידו במהרה. אלה יזכירו לכולנו, מדי יום, את גודל האחריות והמחויבות לדרך נכונה".

סמוטריץ' נפרד בצער: "קול חשוב בעם ישראל"

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יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', הגיב בצער על הודעת הפרישה: "קיבלתי בצער את החלטתו של חברי ושותפי לדרך הפוליטית לאורך שנים רבות, השר אופיר סופר, שלא להתמודד לכנסת הבאה". סמוטריץ' הוסיף כי "אופיר מבטא קול חשוב בעם ישראל ובציונות הדתית ולאורך השנים הובלנו יחד עשייה חשובה למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל".

"אני מכבד את החלטתו ואני סמוך ובטוח שאופיר, גיבור ישראל בצבא ובאזרחות, ימצא את האתגר הבא לשרת בו את עם ישראל ומדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו", חתם סמוטריץ' את דבריו.

הרקע: ההתנגדות התקיפה ללומדי התורה

עבור הרחוב החרדי והנציגים החרדים בכנסת, שמו של אופיר סופר נקשר בחודשים האחרונים כמי שהוביל קו נוקשה במיוחד בתוך הקואליציה נגד הסדרת חוק הגיוס. סופר נחשב לאחד מראשי חברי הכנסת בקואליציה שהתנגדו באופן פעיל לכל מתווה או הסדר שיאפשר ללומדי התורה להמשיך ולשקוד על תלמודם ללא הפרעה.