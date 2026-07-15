שנתיים לאחר שחולצה מהשבי בחמאס, החלה נועה ארגמני בת ה-28 את צעדיה הראשונים בעולם התעסוקה. ארגמני, שנחטפה מפסטיבל הנובה ביחד עם בן זוגה אבינתן אור שעדיין בשבי, השתלבה כמתמחה בקרן ההון-סיכון הישראלית-אמריקאית Vine Ventures, הפועלת ממתחם שרונה בתל אביב.

על פי דיווח ב'דה מרקר', הקשר בין ארגמני לקרן נוצר באמצעות היזם היהודי-אמריקאי ג'ו טפלו, מקורבו של מייסד הקרן אריק ריינר, אשר יחד עם המפיק סקוטר בראון עמד מאחורי הבאת תערוכת פסטיבל הנובה לארצות הברית. ארגמני, שהייתה סטודנטית להנדסת מערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון, מצאה את דרכה למשרדי הקרן בלב תל אביב.

"בית מדרש" בלב שרונה - אך לא מה שנדמה

אולם, הפרט המעניין בכתבה נוגע למתרחש בתוך משרדי קרן ההון-סיכון עצמה. בבניין הקרן הוקצה חלל מיוחד המכונה "בית מדרש", אלא שלא מדובר במקום רוחני טהור. במרכז זה פועלות יוזמות ומסלולים המיועדים לפעול בקרב הציבור החרדי, בניגוד מוחלט לדעתם של גדולי ישראל זצ"ל ויבדלחט"א.

בגידה בלב חיזבאללה: סוכן של המוסד נלכד בביירות דוד הכהן וב. ניסני | 10:46

בין הפעילויות הפועלות במתחם: תוכנית "קודקוד" - מסלול הפועל להוצאת צעירים חרדים מחומות בית המדרש האמיתי ולהכשרתם לתפקידים טכנולוגיים במערכת הביטחון; עמותת "נצח יהודה" - גוף הפועל לשילוב חרדים בשירות צבאי; ומיזם "Place-IL" - מיזם חברתי שהקים שותף הקרן עידן טנדלר, המקדם שילוב של אוכלוסיות "בתת-ייצוג" (שם קוד, בין היתר, לחרדים) בתעשיית ההייטק.