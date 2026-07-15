פרשת הונאה חמורה התגלתה הבוקר (רביעי) כאשר יחידת ההונאה של מחוז חוף במשטרה עצרה עובדת בנק בכירה, תושבת אום אל-פחם, בחשד שהונתה לקוחות וביצעה הלבנת הון בהיקף מצטבר של כ-800 אלף שקלים לאורך מספר שנים. החשודה הודתה במיוחס לה ושוחררה בתום חקירתה בתנאים מגבילים.

החקירה נפתחה בחודשים האחרונים בעקבות תלונה רשמית שהוגשה מטעם הנהלת הבנק עצמו. יחידת ההונאה במחוז חוף ניהלה חקירה סמויה ממושכת, ועם המעבר הבוקר לשלב הגלוי של החקירה, איתרו כוחות המשטרה את החשודה והעבירו אותה לחקירה.

שיטת פעולה מתוחכמת: "תשלום במזומן לאישור ההלוואה"

על פי החשד, החשודה ניצלה את מעמדה הבכיר בבנק ופיתחה שיטת פעולה מתוחכמת. היא הציגה בפני הלקוחות מצג שווא, לפיו הם נדרשים לשלם סכומי כסף במזומן כדי לקבל אישור לקבלת הלוואות מהבנק. הלקוחות, שסברו לתומם כי מדובר בעמלה רשמית או בתשלום הכרחי כחלק מתנאי ההלוואה, העבירו לידיה אלפי שקלים במזומן עבור כל עסקה.

בפועל, החקירה מעלה כי כספים אלו לא הופקדו בקופת הבנק, אלא הועברו ישירות לחשבונותיה האישיים של העובדת. במהלך חודשי החקירה הסמויה, הצליחו חוקרי המשטרה לאתר שורה ארוכה של לקוחות והלוואות החשודות כקשורות ישירות לפעילות המרמה של החשודה.

החשדות החמורים והודאת החשודה

במשטרה מייחסים לחשודה עבירות חמורות, בהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עושק והלבנת הון בהיקף של כ-800,000 שקלים. במהלך חקירתה ביחידת ההונאה, החשודה שיתפה פעולה עם החוקרים והודתה בכל החשדות המיוחסים נגדה.

בתום החקירה, ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, הוחלט לשחרר אותה בתנאים מגבילים. עורך דינה של החשודה, עו"ד עלאא עתאמנה, מסר בתגובה: "מרשתי מסרה גרסה מפורטת במשטרה, שיתפה פעולה באופן מלא עם החוקרים וענתה על כל השאלות שנשאלה".