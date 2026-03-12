תחקיר בינלאומי חושף: מוג'תבא חמינאי קיבל הלוואה של 36 מיליון פאונד מאחים ישראלים-בריטים • רשת מורכבת של חברות קש והלבנת הון בשווי מאות מיליוני דולרים | הסתירה המהדהדת בין הרטוריקה הארסית לשיתוף פעולה עם ישראלים (בעולם)
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים - כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
המשטרה מודיעה כי הסתיימה החקירה הפלילית בעניינם של ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, מנכ"ל העירייה יניב בניטה, מספר אנשי עסקים בעיר ונוספים | בין החשדות: עבירות שוחד, מרמה, זיוף ועוד | הבוקר התיק הועבר אל הפרקליטות (חדשות)
היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה 5 חשודים, ביניהם תושב בני ברק, בני משפחה וחבר בארגון פשיעה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, ניהול וארגון עסקים אסורים, עבירות של פקודת מס הכנסה וניהול עסק ללא רישיון (חדשות)
נחשפה רשת שהפיצה וקיזזה חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של למעלה מ 100 מיליון ש״ח, כדי לכסות על העסקת שב"חים ומקבלי קצבאות ביטוח לאומי בשחור – 11 חשודים נעצרו | נתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן (חדשות, בארץ)