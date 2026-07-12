ניסיון חריג ומקומם לגניבת מיגוניות ציבוריות סוכל בסוף השבוע האחרון על ידי שוטרי תחנת עיירות במרחב רותם של המחוז הדרומי. האירוע התרחש באזור הכניסה לפזורת שבט אלאטרש, כאשר אזרחים ערניים התריעו במוקד המשטרה על תנועה חשודה והעמסה מסיבית של מבני מיגון ניידים.

עם קבלת הדיווח המבצעי, חתרו כוחות משטרה רבים מהתחנה למגע והגיעו במהירות רבה אל הזירה. במקום גילו השוטרים שתי משאיות כבדות אשר שימשו, על פי החשד, להעמסת המיגוניות הציבוריות ולניסיון שינוען מהמקום. השוטרים פעלו באופן מיידי להפסקת העבודות ולסיכול הגניבה.

שני נהגי המשאיות – תושבי היישובים כסייפה ורהט, בשנות ה-20 לחייהם – עוכבו לחקירה. השניים הועברו להמשך טיפול חקירתי בתחנת עיירות, במטרה לבחון את נסיבות המקרה, את היקף הפעילות ומי עומד מאחורי הניסיון לפגוע ברכוש ציבורי רגיש.

מבני הגנה קריטיים לציבור

המיגוניות הניידות מהוות מרכיב קריטי ממערך ההגנה של פיקוד העורף והרשויות המקומיות באזור הדרום, בפרט בישובים ובצירים שאינם ממוגנים כראוי. מדובר במבני בטון מזוין ניידים שנועדו לספק מענה מיידי ומרחב מוגן עבור אזרחים ועוברי אורח בעת השמעת אזעקה או נפילת רקטות.

תפקידן הבלעדי של המיגוניות הוא הצלת חיי אדם ברגעי חירום ביטחוניים. גניבה או פגיעה במבנים אלו מותירה את האוכלוסייה המקומית חשופה לחלוטין וללא מענה הגנתי בסיסי בעת הסלמה.

"נמנע נזק כבד"

מפקד תחנת עיירות, סנ"צ יהב סימן, התייחס בחומרה לאירוע וציין כי שוטרי התחנה פעלו במהירות ובנחישות מרגע קבלת הדיווח. לדבריו, בזכות התגובה המיידית של הכוחות בשטח נמנע נזק כבד וסוכל ניסיון מובהק לגנוב אמצעי מיגון שכל תכליתם היא הגנה על הציבור והצלת חיים.

הוא הדגיש כי המשטרה תמשיך לגלות אפס סובלנות ותפעל ביד קשה ובמלוא החומרה נגד כל גורם אשר מנסה לפגוע בביטחון האישי של התושבים או לחבל ברכוש הציבורי. במחוז הדרומי מבהירים כי המאבק בתופעות פשיעה מעין אלו יימשך באופן רציף, תוך הפעלת אמצעים גלויים וסמויים לשמירה על הסדר הציבורי.