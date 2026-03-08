רעידת אדמה בעולם התחתון בדרום לאחר שימ"ר נגב החדירה סוכנים סמויים ללב כנופיות הפשע ברהט ובלקייה. במבצע ענק נתפסו עשרות רובים ואקדחים בשווי מיליון שקלים, כשהבוקר פשטו מאות לוחמי המשמר הלאומי על בתי העבריינים וביצעו מעצרים נרחבים (משטרה)
בלשי ימ"ר נגב ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב עצרו בעיר רהט שלושה תושבי עזה, שנכנסו לישראל בחסות מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר, וברשותם נתפסו עשרות קליעי תחמושת צבאית גנובה | כל המספרים מהחודש של מבצע "סדר חדש" בנגב (משטרה)
על פי החשד, בשל הסיור שערך בן גביר ומפכ"ל המשטרה ברהט, הניחו גורמים עבריניים מטען חבלה בכניסה לעירייה | ראש העיר צעק לעברו של בן גביר: "אתה בושה וחרפה למדינה!" | בן גביר ענה לו: "נמשיך להרוס כל מה שלא חוקי" (בארץ)