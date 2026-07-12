מדינת ישראל יצאה באופן רשמי למערכת בחירות, לאחר ארבע שנים. במהלך דיון שהתקיים היום (ראשון) בוועדת הכנסת במסגרת חוק מימון מפלגות, הוכנס אל החוק באופן רשמי תאריך פיזור הכנסת ה-25 – יום חמישי הקרוב, ב' באב התשפ"ו (17 ביולי).

נגזרת מכך היא קביעתו הסופית של המועד הרשמי לבחירות לכנסת ה-26, שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז בחשוון התשפ"ז (27 באוקטובר 2026). מדובר באירוע חסר תקדים בפוליטיקה הישראלית בעשורים האחרונים: זוהי מערכת הבחירות הראשונה מזה 38 שנה שנערכת בדיוק במועדה החוקי המקורי, והממשלה הראשונה שמצליחה למלא את ימיה ולהשלים קדנציה מלאה מזה 53 שנה.

משמעות סמלית לציבור החרדי

לחובבי ההיסטוריה והתאריכים ביהדות החרדית, תאריך הבחירות נושא עמו משמעות סמלית רבה: הוא יחול בדיוק ביום היארצייט של מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצוק"ל, יום אחד בלבד לאחר היארצייט של מרן החזון איש זצוק"ל, וכשבוע וחצי לאחר יום ההילולא של מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל.

בגיל 74: כך הלך לעולמו האיש שהפך את קטאר למעצמה - ותמך בחמאס אליהו לוי | 13:19 1

ברחוב החרדי מצביעים על כך שמדובר במערכת בחירות גורלית מאין כמוה לציבור החרדי. העובדה שיום הדין הציבורי נקבע דווקא בימי הזיכרון של ענקי וקברניטי הדור, מקימי עולם התורה בארץ הקודש לאחר החורבן, נתפסת כסמלית ומעוררת השראה. ברחוב החרדי מדגישים כי סמיכות הזמנים הזו מהווה תזכורת חדה לחובת השעה – להילחם על מפעל חייהם של גדולי הדור זצוק"ל ולעמוד כחומה בצורה על משמר עולם התורה והישיבות.

מרתון חקיקה בשבוע האחרון

השבוע הנוכחי הוא השבוע האחרון לפעילותה של הכנסת ה-25 לפני היציאה לפגרת הבחירות. בקואליציה נערכים למרתון דיונים לילי וחקיקה מואצת, במטרה להשלים בקריאה שנייה ושלישית ארבעה חוקי דגל משמעותיים: חוק יסוד לימוד התורה, חוק הכשרות, חוק פיצול תפקיד היועמ"שית וחוק הקפאת המעצרים.

נוכח לוח הזמנים הצפוף והעובדה שדיונים על חוקים אלו במליאה עלולים להימשך שעות ארוכות, בקואליציה נחושים להעביר כמה שיותר הישגים פוליטיים ומגזריים עד ליום שישי הקרוב, אז תיכנס הכנסת רשמית לפגרה.