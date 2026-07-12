מדינת ישראל יצאה באופן רשמי למערכת בחירות, לאחר ארבע שנים. במהלך דיון שהתקיים היום (ראשון) בוועדת הכנסת במסגרת חוק מימון מפלגות, הוכנס אל החוק באופן רשמי תאריך פיזור הכנסת ה-25 – יום חמישי הקרוב, ב' באב התשפ"ו (17 ביולי).
נגזרת מכך היא קביעתו הסופית של המועד הרשמי לבחירות לכנסת ה-26, שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז בחשוון התשפ"ז (27 באוקטובר 2026). מדובר באירוע חסר תקדים בפוליטיקה הישראלית בעשורים האחרונים: זוהי מערכת הבחירות הראשונה מזה 38 שנה שנערכת בדיוק במועדה החוקי המקורי, והממשלה הראשונה שמצליחה למלא את ימיה ולהשלים קדנציה מלאה מזה 53 שנה.
משמעות סמלית לציבור החרדי
לחובבי ההיסטוריה והתאריכים ביהדות החרדית, תאריך הבחירות נושא עמו משמעות סמלית רבה: הוא יחול בדיוק ביום היארצייט של מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצוק"ל, יום אחד בלבד לאחר היארצייט של מרן החזון איש זצוק"ל, וכשבוע וחצי לאחר יום ההילולא של מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל.
ברחוב החרדי מצביעים על כך שמדובר במערכת בחירות גורלית מאין כמוה לציבור החרדי. העובדה שיום הדין הציבורי נקבע דווקא בימי הזיכרון של ענקי וקברניטי הדור, מקימי עולם התורה בארץ הקודש לאחר החורבן, נתפסת כסמלית ומעוררת השראה. ברחוב החרדי מדגישים כי סמיכות הזמנים הזו מהווה תזכורת חדה לחובת השעה – להילחם על מפעל חייהם של גדולי הדור זצוק"ל ולעמוד כחומה בצורה על משמר עולם התורה והישיבות.
מרתון חקיקה בשבוע האחרון
השבוע הנוכחי הוא השבוע האחרון לפעילותה של הכנסת ה-25 לפני היציאה לפגרת הבחירות. בקואליציה נערכים למרתון דיונים לילי וחקיקה מואצת, במטרה להשלים בקריאה שנייה ושלישית ארבעה חוקי דגל משמעותיים: חוק יסוד לימוד התורה, חוק הכשרות, חוק פיצול תפקיד היועמ"שית וחוק הקפאת המעצרים.
נוכח לוח הזמנים הצפוף והעובדה שדיונים על חוקים אלו במליאה עלולים להימשך שעות ארוכות, בקואליציה נחושים להעביר כמה שיותר הישגים פוליטיים ומגזריים עד ליום שישי הקרוב, אז תיכנס הכנסת רשמית לפגרה.
המערכת הפוליטית נערכת כבר עתה לקראת מערכת הבחירות. בליכוד מתנהל קרב פנימי סוער על שיטת הפריימריז, כאשר ועדת החוקה של המפלגה דנה בשינויים אפשריים במספר השריונים ובשיטת הבחירה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לדחות את הדיון, אך יו״ר מרכז הליכוד השר חיים כץ החליט להמשיך בדיונים, כשההכרעה הסופית צפויה להתקבל בנוכחות נתניהו.
בגוש האופוזיציה, יו״ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט מוביל בסקרי האמינות האחרונים. על פי סקר שפורסם בסוף השבוע, 54% מהציבור מעניקים לאיזנקוט ציון טוב באמינות, בעוד שראש הממשלה נתניהו מקבל ציונים נמוכים במיוחד - 60% מהציבור סבורים שאמינותו גרועה. איזנקוט מנסה לפנות ישירות לציבור החרדי, כשהוא מדגיש את הקשר המשפחתי שלו לעולם התורה ומציג עמדה מתונה יותר בסוגיית הגיוס.
נשיא המדינה יצחק הרצוג כינס בשבוע שעבר פגישה דרמטית עם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג וראש השב״כ דוד זיני, במטרה להבטיח את תקינות הבחירות. המשתתפים הדגישו את החשיבות של שמירה על טוהר הבחירות וחיזוק אמון הציבור במערכת הדמוקרטית, תוך הצהרה כי יעצרו כל ניסיון לחבל בתהליך הבחירות.
107 ימים ליום הבוחר
למרות שנראה כי יום הבחירות עדיין רחוק, המערכת הפוליטית נכנסת לסחרור מיידי. הבחירות יתקיימו בעוד 107 ימים בדיוק. התחנה המרכזית הראשונה של המפלגות תהיה בעוד 57 ימים בלבד – ב-7 בספטמבר (כ"ה באלול), המועד האחרון והסופי לסגירת והגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית.
כאן באתר 'בבלי' נלווה אתכם לאורך כל 107 הימים הקרובים, צעד אחר צעד, עד ליום הבוחר. כתבי האתר יביאו לכם סקירות מיוחדות מהנעשה מאחורי הקלעים של המפלגות החרדיות והכלליות, פרויקטים מיוחדים, חשיפות על הרכבי הרשימות, ועדכונים שוטפים בזמן אמת ממטות המפלגות. הישארו מעודכנים.
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