בימים אלו הוקמה יוזמה אזרחית חדשה תחת השם "מועצת החכמות" - כותרת שמעוררת תמיהה בקרב הציבור, נוכח ההשאלה הברורה ממושגי הנהגת גדולי ישראל ומועצת חכמי התורה. מאחורי התנועה החדשה עומדת ענת כנפו, שכיהנה בעבר כחברת כנסת מטעם סיעת 'יש עתיד' לתקופה קצרה.

התנועה מוגדרת על ידי מקימיה כ"א-פוליטית וציונית", ומטרתה המוצהרת היא להציב את ביטחון דור העתיד, החינוך והחוסן הלאומי בראש סדר היום הציבורי. על אף השם המזכיר מושגים מעולם התורה וההנהגה הרוחנית, מדובר בהתארגנות חילונית-אזרחית לחלוטין שמטרתה להשפיע על סדר היום הציבורי והחקיקתי.

מי ומי במועצה האזרחית

אל כנפו הצטרפו נשים מרקעים שונים, בהן נשות תקשורת, נשות עסקים, וכן אימהות שכולות ואימהות ללוחמים ולשורדי שבי. בין השמות הבולטים שלקחו חלק בהקמת הגוף: טלי שרם ליברמן, אחות שכולה וממייסדות פורום "מתחברים", פרידה מרציאנו, אם שכולה לשעבר חברת הנהלת "פורום הגבורה", ומירב ברגר, אמה של שורדת השבי אגם ברגר.

כמו כן הצטרפו ליוזמה אידית דרויאן-אוחיון, יועצת אסטרטגית ואשת תקשורת, וכן פעילות נוספות כמו רונית פרקש, הדס מדמון וטליה ריבי גלעד. על פי הנמסר, כל הנשים המעורבות ביוזמה משרתות או שירתו בעבר בצבא או במילואים, בניגוד גמור למושג המקורי של מועצת חכמי התורה.

מטרות התנועה: מחקר והסברה

ממסמכי היסוד של העמותה עולה כי אין מדובר במפלגה פוליטית, אלא בגוף שמבקש לפעול כ"מכון" או תנועה ציבורית שתשפיע על מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה. בין המטרות הרשמיות שפורסמו: עריכת מחקרים וסקרים בנושאי חינוך וביטחון, הגברת הלכידות החברתית והחוסן הלאומי, הקמת "מרכז הכשרות והסברה" לציבור הרחב, וקידום יוזמות חקיקה.

בהודעה הרשמית מטעמה מסרה מייסדת התנועה, ענת כנפו: "כאימהות, אנחנו מביאות לשולחן קבלת ההחלטות קול שדורש להסתכל קודם כל על חיי הילדים של כל אחת מאיתנו, על ביטחון החיילים, על החינוך, על הזהות ועל העתיד של הדור הבא".

אין כל קשר למועצת חכמי התורה

חיוני להדגיש את המובן מאליו: אין כל קשר, ולו מקרי, בין התארגנות אזרחית זו לבין המושג המקודש של מועצת חכמי התורה או מועצת גדולי התורה. בעוד שהמועצות התורניות מורכבות מענקי הדור, גדולי התורה ויראי השם המכוונים את דרכו של הציבור החרדי על פי דעת תורה צרופה והלכה מסורה, כאן מדובר באסופת נשים מהמגזר החילוני והדתי-לאומי המבקשות לפעול בזירה הציבורית-חילונית כקבוצת לחץ אזרחית בלבד.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שגופים חילוניים משאילים מושגים מעולם התורה. לאחרונה הקימה מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל "מועצת חכמי תורה" משלה, שהוציאה "פסק הלכה" על חובת הגיוס לצה"ל - מהלך שעורר ביקורת חריפה בעולם התורה.