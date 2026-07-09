במהלך דרמטי שמעיד על רגישות השעה, כינס נשיא המדינה יצחק הרצוג היום (חמישי) פגישה חירום בבית הנשיא בירושלים. סביב שולחן הדיונים התיישבו יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, וראש השב"כ דוד זיני. המפגש, שיזם ראש השב"כ עצמו, התמקד בהיערכות המדינה לקראת מערכת הבחירות הקרובה ובאתגרים הביטחוניים הכרוכים בשמירה על טוהר הבחירות.

השלושה דנו בחשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגופים להבטחת הליך בחירות תקין, הוגן ובטוח. המשתתפים הדגישו את המחויבות המשותפת לשמירה על טוהר הבחירות, חיזוק אמון הציבור ומעמדה של ועדת הבחירות המרכזית. "בחירות הן לא מלחמת אזרחים" נשיא המדינה הבהיר כי המפגש נועד להבטיח את תקינות הבחירות בצורה מוחלטת. "תקינות הבחירות זהו אתגר לאומי מהמעלה הראשונה", מסר הנשיא, והוסיף כי כינס את המפגש לבקשת שני האישים המכובדים "כדי לדון בסוגיה המשמעותית הזו ולתת גיבוי לוועדת הבחירות המרכזית, במטרה להבטיח שהבחירות תהיינה תקינות, על פי הכללים ועל פי הדין". דיווח: זה הכוכב העולה בימין שקיבל הצעה מנתניהו להצטרף לליכוד יוני גבאי | 08.07.26 הרצוג הדגיש כי "בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן תהליך חברתי, דמוקרטי ופוליטי, משמעותי וחשוב מאוד בחייה של אומה". הוא הביע אמון בעובדי ועדת הבחירות המרכזית ויכולתם להתמודד עם האתגרים. הזהרה מפני ניסיונות חבלה הנשיא התייחס לאיומים הניצבים בפני תקינות הבחירות והזהיר: "יש בפנינו אתגרים רבים. אנחנו חיים בעולם של תמורות. יש הרבה מאוד השפעות דיגיטליות זרות ועוינות ויש גורמים רבים המבקשים לחבל מבפנים, ובמיוחד מבחוץ. הם רוצים לחבל, להשפיע ולפרק את החברה שלנו באמצעות פגיעה בטוהר הבחירות". הרצוג הבטיח כי "נעשה כל שביכולתנו" למנוע הפרעות כאלה, והביע ביטחון בכך שוועדת הבחירות המרכזית ואנשיה, בגיבוי ובתמיכת שירות הביטחון הכללי, ימנעו ניסיונות חבלה. "בהצלחה לכל עם ישראל בתהליך הבחירות, שהוא כה חשוב לנו כעם וכחברה", סיכם הנשיא.

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סולברג: "יום הבחירות יהיה יום חג"

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הדגיש כי טוהר הבחירות עומד בראש מעיינם. "אנחנו רוצים שיום הבחירות לא יהיה רק יום בחירות, אלא גם יום חג של בחירות", ציין סולברג.

הוא הודה כי קיימים חששות ולבטים, אך הדגיש את העבודה המסורה והמקצועית של עובדי ועדת הבחירות המרכזית. "כיום יש 60 עובדים, בהמשך יהיו 1,300, וביום הבחירות נגיע ל-90,000 עובדים. כולם מסורים, מקצועיים ויודעים את המלאכה", הבהיר.

סולברג הוסיף כי ההתכנסות בבית הנשיא חשובה משום שכולם ערים לאתגרים. "השב"כ נרתם, הנשיא נרתם, וכולנו רתומים לעבודה, בתקווה, בעזרת השם, להצלחה ביום הבחירות", אמר.

זיני: "השב"כ כפוף ישירות ליו"ר ועדת הבחירות"

ראש השב"כ דוד זיני הבהיר את מעמד השירות ביחס לבחירות. "חשוב לי לומר לך, ולומר לעם ישראל, שבכל הנוגע לבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות", הצהיר זיני.

הוא הדגיש את חשיבות יום הבחירות לדמוקרטיה הישראלית: "לאור הקריטיות וגדולתו של היום המיוחד הזה לעם ישראל ולדמוקרטיה הישראלית, כל מאמצינו מושקעים בנושא, על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון".

על רקע סערת ה"נאמנות"

יצוין כי דברי זיני מגיעים על רקע הקלטות שנחשפו לאחרונה, בהן נשמע ראש השב"כ מסביר את הסיבה לפיה הסכים לתפקיד: "היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר". הדברים עוררו ויכוח ציבורי, כאשר שר המשפטים יריב לוין תקף את הנשיא הרצוג בעקבות ביקורת מרומזת שמתח על דברי זיני.

המפגש בבית הנשיא מהווה צעד נוסף בהיערכות המדינה לקראת מערכת הבחירות, תוך שימת דגש על שיתוף פעולה בין כל הגופים הרלוונטיים.