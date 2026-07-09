כינוס רבני אשדוד נגד המסלולים 'החרדים' ( באדיבות המצלם )

סערה פרצה בעקבות חשיפת דברים שאמרה ענבר הרוש-גיטי, דמות מרכזית בהקמת מיזמי השילוב והגיוס החרדיים במשרד הביטחון, וכיום מתמודדת ברשימת מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט. הדברים, שנחשפו בתוכנית "התעוררות" ברדיו 'קול חי' על ידי איש התקשורת ידידיה מאיר, מעניקים משנה תוקף לחששות הוותיקים במגזר ומגלים כי מאחורי מסלולי השילוב השונים עומדת מטרה מוצהרת לפגוע בצביון החרדי.

במהלך פאנל שערך העיתון "ישראל היום", הציגה הרוש-גיטי משנה מפורשת המבהירה כי סוגיית הגיוס היא רק כלי בתוך תוכנית רחבה בהרבה. "תקשיבו, כדי לגייס חרדים, אומרת את זה מי שהייתה מנכ"לית 'אחריי', מי שבנתה את 'קודקוד' מי שהקימה את ישיבות ההסדר החרדיות", אמרה. "כדי לעשות את הדבר הזה אין ברירה. צריך לפרק את האוטונומיה החרדית. זה לא רק גיוס. חדי העין שיקראו את כל הטקסטים שאנחנו כתבנו גם על חינוך, גם על כלכלה, וגם על שירות, ייראו בדיוק את זה". "אנחנו הולכים על כל תחומי החיים" הרוש-גיטי הוסיפה אמירה המבהירה את עומק ההתערבות המתוכננת: "אנחנו הולכים על כל תחומי החיים החרדיים, ואנחנו לא מאפשרים לאוטונומיה החרדית להתקיים, כי היא מחלישה את מדינת ישראל". כשנשאלה עם אילו רבנים היא מנהלת שיח, הציגה גישה המבקשת לערער על סמכותם של גדולי הדור: "הדבר האחרון שצריך לעשות זה לדבר עם הרבנים שנמצאים בראש פירמידת האוטונומיה החרדית – צריך לחתוך את המתווכים". "לא הייתי עושה את זה בחיים": פעיל הימין מודה בתמיכה בבנט דוד קליין | 07.07.26 3 המגזר העסקי מתגייס: כך עוקפים את הסנקציות על לומדי התורה חיים כהן | 07.07.26 1 החשיפה הנוכחית מתחברת בקו ישיר לאזהרות שהשמיע ידידיה מאיר בתוכניתו כבר לפני מספר חודשים, אז יצא במתקפה חריפה נגד המודל של "ישיבות ההסדר החרדיות" ומיזמי השילוב הטכנולוגיים. מאיר הסביר אז כי הסכנה הגדולה ביותר אינה מגיעה מהדרישות המובהקות לגיוס כפוי, אלא דווקא מהמסלולים המפתים.

כינוס רבני אשדוד נגד המסלולים 'החרדים' ( באדיבות המצלם )

"הגזרים מסוכנים יותר מהמקלות"

"הגזרים מסוכנים יותר, הם חבויים", התריע מאיר וקרא לציבור לבדוק היטב מי עומד מאחורי הקלעים של המסלולים הללו. לדבריו, בעוד שישנם אנשי צוות תמימים והורים הפועלים מכוונות טובות, מאחורי הפרויקטים הללו עומדים גורמים בעלי דעות שמאל עמוק ומקורות מימון שמטרתם אינה חיזוק עולם התורה אלא פירוקו ושינוי הזהות החרדית.

ההודאה המפורשת הזו של הרוש-גיטי אינה מפתיעה את מי שעוקב אחר החלטותיהם של גדולי ישראל וראשי הישיבות לאורך השנים. גדולי הדור מכל החוגים ניצבו מאז ומעולם כחומה בצורה נגד כל מסגרת המבקשת לשלב בין עולם הישיבות לבין שירות צבאי או אזרחי, ונגד מסלולים אקדמיים וטכנולוגיים ייעודיים המנוהלים על ידי גורמים חיצוניים.

במכתבי השקפה מפורטים ובכינוסי מועצות גדולי התורה הודגש פעם אחר פעם כי מסלולים אלו, שנראים כלפי חוץ כ"פתרונות מותאמים" או כ"גזרים" נוחים, נועדו מטבעם לייצר מודל חדש של חרדיות, להחליש את חומות הבידול של הציבור החרדי ולפגוע בסמכותם הרוחנית של גדולי הדור. ההשקפה הצרופה רואה בניסיונות הללו התערבות ישירה של השלטון באורח החיים החרדי הטהור, מתוך מגמה ברורה להביא לטמיעה רוחנית ולשינוי הערכים עליהם מושתת המגזר מזה דורות.

ידידיה מאיר ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

המציאות הפוליטית: גם הקיצוניים מתכופפים

לצד הסערה האידיאולוגית והחשש המוצדק, במגרש הפוליטי המציאות מתנהלת על פי כללים פרגמטיים ומורכבים בהרבה. רק בימים האחרונים הבהיר יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט בראיון ל"כיכר השבת" כי הוא אינו שולל ישיבה משותפת עם תנועת ש"ס בממשלה בראשותו, ואף שיבח את אריה דרעי. במקביל, פורסם כי גם ב'דגל התורה' הונחו לבחון ערוצי גיבוש ושיח מולו כדי לבדוק היתכנות למתווה גיוס מוסכם ביום שאחרי הבחירות.

כיצד מתיישבים הגישושים הפוליטיים הללו עם האמירות החריפות של מועמדת המפלגה על "פירוק האוטונומיה"? גורמים פוליטיים ותיקים במגזר מסבירים זאת באמצעות הפרקטיקה הקואליציונית המוכרת: "גם בתוך מפלגת הליכוד ובשאר השותפות הנוכחיות של החרדים בימין, ישנם חברי כנסת, שרים ומועמדים שהתבטאו בחריפות רבה נגד לומדי התורה, נגד עולם הישיבות ונגד הציבור החרדי", מזכיר גורם פוליטי במגזר. "ובכל זאת, ברגע שננעלים שערי הקואליציה ונחתמים ההסכמים, רובם מתכופפים בפני המשמעת הסיעתית המשותפת והצרכים הפוליטיים של ראש הממשלה".

ההערכה במערכת הפוליטית היא כי במידה והתנאים הבשלים יובילו את המפלגות החרדיות לישיבה משותפת עם איזנקוט, אותם הכללים בדיוק יחולו גם עליו ועל מפלגתו. חברי הכנסת הקיצוניים ביותר ברשימתו ייאלצו להתיישר לפי המדיניות שיקבעו ראשי המפלגות הגדולות, וההסכמים הקואליציוניים הם שיכתיבו את הטון – ולא הצהרות פוליטיות שנאמרות בפאנלים של ערב בחירות.

יחד עם זאת, החשיפה הנוכחית מעמידה את המפלגות החרדיות בפני שאלה קשה: האם ניתן לשבת בממשלה עם מי שמועמדיו מצהירים בגלוי על כוונה לפרק את האוטונומיה החרדית?