בהמשך לחשיפה על האפליה לכאורה בהטבות המס לפי סעיף 46, הגיעה הסוגיה אתמול (רביעי) למליאת הכנסת: ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס העלה הצעה לסדר היום תחת הכותרת "גישה מפלה מצד האוצר: עונש קולקטיבי למוסדות שיש בהם 'משתמטים'", ודרש לקיים דיון במליאה על הפגיעה במוסדות תורניים בשל תלמידים שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא.

כזכור, בעקבות חשיפת העיתונאי ישי חסון, עלתה טענה שלפיה מוסדות תורניים עלולים להיפגע בהטבות המס בשל תלמידים חייבי גיוס הלומדים בהם. לטענת מלכיאלי, לא מופעלת מדיניות דומה כלפי מוסדות אקדמיים במקרים מקבילים.

"יש בהם נסיכים": המתקפה של מלכיאלי

כבר בפתח דבריו מחה מלכיאלי על הגדרת בחורי הישיבות כ"משתמטים". "יש בהם נסיכים. נסיכים", אמר, ופתח במתקפה חריפה נגד פקידי משרד האוצר וגורמי הייעוץ המשפטי. לטענתו, בשנים האחרונות פקידים מנהלים מדיניות עצמאית ואף פוליטית, דבר שבא לידי ביטוי גם בהתנגדות לרפורמת הכשרות ובנתונים הכספיים שמציג משרד האוצר בנוגע לחקיקה שמקדמות המפלגות החרדיות.

בהמשך התייחס לחוק יסוד לימוד תורה ואמר כי מדובר ב"חוק פשוט, חוק לא תקציבי, חוק של ערכים". מלכיאלי תקף את בג"ץ ואת היועצת המשפטית לממשלה וטען כי מתקיימת "רדיפה אחר לומדי תורה". "למשטרת ישראל אין תעסוקה?" תהה מלכיאלי. "מדברים איתי בכירים במשטרת ישראל, אין להם כוח אדם מיותר, אבל למה דורשים מהם להקצות כוח אדם? לרדוף לומדי תורה".

בהתייחסו ישירות לסעיף 46 אמר מלכיאלי: "מה הם חושבים, שעם ישראל יפסיק לנדוב, יפסיק לתת צדקה ללומדי תורה? אנשים שתורמים, בגלל הסעיף המסכן שלכם, יפסיקו לתמוך בתורה? אתם טועים".

עמדת סמוטריץ': "בג"ץ והיועמ"שית נוהגים כפיל בחנות חרסינה"

שר התיירות חיים כץ, שהשיב בשם הממשלה והקריא את עמדת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הבהיר תחילה כי עמדתו של סמוטריץ' היא שבני ישיבות אינם פטורים מהחובה להתגייס ולשאת בעול עם הציבור, בפרט בעת מלחמה.

עם זאת, בעמדת שר האוצר נמתחה ביקורת חריפה על מערכת המשפט. "המהלכים האחרונים מצד שופטי בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה נעשים באופן אמוציונלי, וחלקם אף דורסניים ואגרסיביים ומכוונים לפגיעה בציבור החרדי", נמסר בשם סמוטריץ'. עוד נטען כי צעדים אלו מביאים לתוצאה הפוכה ומרחיקים את האפשרות להגברת גיוס החרדים. "שופטי בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה נוהגים כפיל בחנות חרסינה ובאדיקות דתית טורחים להרוס כל גשר או סיכוי לגיוס חרדים ולעיבוי כוחו של צה"ל".

פורר תקף, ההצעה נפלה בתיקו

מלכיאלי ביקש להעביר את הנושא לדיון במליאת הכנסת, ושר התיירות חיים כץ הודיע כי הוא תומך בבקשה. אלא שח"כ עודד פורר מישראל ביתנו התנגד ותקף בחריפות את המפלגות החרדיות ואת הממשלה. "הממשלה הזאת הפכה את ההשתמטות לערך", טען פורר. לדבריו, בזמן שחיילים ומשפחות מילואים נושאים בנטל המלחמה, הממשלה פועלת להגן על מוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס.

בתום הדיון התקיימה הצבעה על הכללת הנושא בסדר יומה של הכנסת. מי שנותרו במליאה כדי להצביע בעד העלאת הנושא היו שבעת חברי הכנסת של ש"ס בלבד. למרות שמדובר בסוגיה הנוגעת ישירות לעולם התורה ולמוסדות התורניים, חברי הכנסת מיהדות התורה לא השתתפו בהצבעה, וההצעה נפלה בתיקו 7:7. נוכחות של חבר כנסת נוסף בלבד שהיה תומך בהצעה הייתה יכולה לשנות את התוצאה ולהביא לקיום הדיון במליאה.