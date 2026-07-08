סכום בלתי נתפס; הנגיד שלף צ'ק של 10 מיליון דולר, והעניק לאדמו"ר הנרגש

מעמד 'לחיים' יוצא דופן בהיקפו נערך אמש (שלישי) בבית הרה"ח הנגיד המפורסם ר' ישראל גולדברגר ז"ל בקרית יואל שבמונורו, לרגל תרומת עתק חסרת תקדים עבור מוסדות סאטמר במקום.

במהלך המעמד המרומם, שהתקיים בראשות האדמו"ר מסאטמר, הודיע בנו של המנוח – הרבני הנגיד ר' אברהם יהודה גולדברגר, כי רכש את "שם הבניין" של הקומפלקס החדש והענק של מוסדות הבנות 'בית רחל' דסאטמר בקרית יואל.

הנגיד רכש את הזכות בסכום אסטרונומי ובלתי נתפס של 10 מיליון דולרים, כאשר הבניין האדיר והחדש יוקדש לזכותה של אמו החשובה תחי', אלמנת הנגיד ר' ישראל ז"ל, וייקרא מהיום: "בניין הענדל מרים גולדברגר".

במעמד ה'לחיים' המצומצם שנערך בבית האם שתחי', נשאו דברים הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, אב"ד סאטמר ירושלים וקרית יואל, הנדבן החשוב ר' אברהם יהודה, ואחיו הגדול הנגיד ר' סענדר גולדברגר.

את המעמד חתם האדמו"ר מסאטמר, שהשמיע דברות קודש קצרים בגודל מעלת החזקת התורה והחינוך הטהור, והרעיף ברכות קודש של ברכה והצלחה על הנדבן הדגול, על אמו שתחי' ועל כל בני המשפחה הרוממה.