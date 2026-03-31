השלום ההיסטורי קורם עור וגידים: 20 שנה אחרי הפילוג הגדול בסאטמר, חתמו האחים האדמו"רים מהר"א ומהרי"י על מכתב משותף וחסר תקדים • "כיכר השבת" עם חשיפת המבצע החשאי לקטלוג ירושת האדמו"ר בעל ה'ברך משה' המיליארדית במפעל סגור, והאולטימטום למחזיקי החפצים: "השיבו את הגזלה עד ל"ג בעומר" • כל הפרטים והמכתב המלא כאן ב'כיכר השבת' (חסידים)
לקראת חלוקת הענק של מוסד 'קרן הצלה' לחג הפסח, נכנסו חברי ההנהלה אל הקודש פנימה במעונו של האדמו"ר מסאטמר, שם הפתיע הרבי והעניק לידיהם צ'ק בסך מיליון דולר | את הסכום האדיר גייס האדמו"ר ביוזמתו האישית, באמצעות שיחות טלפון שקיים עם נדיבי עם בעיצומו של ערב החג העמוס | צפו בתיעוד (חסידים)
התפתחות הקהילה בשכונת 'ווערנאן' שבפאתי שכונת 'ווילאמסבורג': בשבוע שעבר נערך מעמד מרומם של "יציקת הבורות" למקווה הטהרה בבניין בית המדרש החדש "קהל יטב לב" של חסידות סאטמר ההולך ונבנה לשם ולתפארת | האדמו"ר הופיע באתר הבנייה ועקב מקרוב אחר עבודות התשתית והנדסת המקווה, תוך הקפדה יתרה על דקדוקי ההלכה והידורי הטהרה המקובלים בחסידות | במהלך המעמד, יצק האדמו"ר את הבטון ליסודות המקווה ואיחל ברכת הצלחה לראשי הוועד והעסקנים הפועלים להקמת בניין הטהרה לטובת תושבי השכונה (חסידים)
המהפכה הצרכנית בשכונה החרדית בברוקלין עולה שלב: רשת הדיסקאונט 'מיטב' פתחה סניף ענק בוויליאמסבורג, המציע מוצרים במחירי עלות למשפחות ברוכות ילדים | שני האחים האדמו"רים מסאטמר הגיעו, כל אחד בנפרד, לחנוך את המקום ולחזק את ידי העסקנים הפועלים לטובת הציבור | צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת סיום זמן החורף, הגיע האדמו"ר מסאטמר לביקור הוד מיוחד בישיבה החדשה שייסד במונסי • במהלך הביקור נשא האדמו"ר שיעור סוגיא ופלפל בכל החומר שלמדו הבחורים בזמן האחרון • בהמשך ערך סעודת ראש חודש ייחודית עם הבחורים, שם נשא דברים בנו אב"ד סיגעט • צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן, בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר בקווינס הכריזו מלחמה חזיתית על חדרי המחשבים • בכרוזים חריפים שפורסמו בהיכל הישיבה נכתב: "זה מטמא טהורים, אין שום תירוץ לבחור להימצא במקום כזה" • הציבור נקרא לדווח למנהלים על כל בחור שייראה ב'קיאסק' • כל הפרטים על המערכה הרוחנית (חסידים - עולם הישיבות)
מתוך רגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח המשרדים החדשים של ארגון 'רופא חולים' (RCCS) בקריית יואל שבמונורו | בימים קודם למעמד, קיבל האדמו"ר את ראשי הארגון במעונו והתעניין ארוכות בפעילותם הענפה, ובעת ביקורו במשרדים החדשים סייר במקום, ערך שולחן 'לחיים' ונשא דברי חיזוק בשבח המצווה הנשגבת של עזרה לחולים (חסידים)
במעמד צנוע ומרגש, בראשות האדמו"ר מסאטמר, רכש הנגיד ר' ליפא פרידמן את "זכות שם הבניין" עבור תלמוד התורה החדש של החסידות, והחליט להנציח עליו את שמו של אביו – המשב"ק המפורסם לבית סאטמר, הרב משה פרידמן • צפו בתיעוד מהמעמד בראשות האדמו"ר וברגע המרגש עם הסידור של ה'ויואל משה' (חסידים)
לקראת חג המצות, הגיע האדמו"ר מסאטמר למעמד טחינת חיטים בהיכל ישיבתו המעטירה בקריית יואל שבמונורו | התלמידים זכו לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר ברגשי קודש לקראת חג החירות | טרם העבודה זימרו הבחורים ניגוני הכנה, תוך שהאדמו"ר היה שרוי בשרעפי קודש (חסידים)
כמדי שנה, לקראת דרשת 'שבת הגדול', הגיע האדמו"ר מסאטמר למסור שיעור הכנה מיוחד בהיכל הישיבה הגדולה בקרית יואל | במהלך השיעור הרחיב האדמו"ר בסוגיה המרכזית, שבה יפלפל בדרשתו הצפויה, כאשר מאות הבחורים זוכים להתפלפל עם האדמו"ר ב'ריתחא דאורייתא' לאחר השיעור | את הדרשה המרכזית של שבת הגדול, ימסור האדמו"ר המשמש כרב העיר קריית יואל שבמונורו, בהיכל בית המדרש הגדול, במעמד אלפי חסידים שינהרו לשמוע את דבר ה' ברמה (חסידים - עולם הישיבות)
אנחת רווחה בסאטמר שעות ספורות לאחר שעבר האדמו"ר הליך רפואי בלבו בבית חולים במנהטן, שב האדמו"ר למעונו בוויאלמסבורג והמשיך בסדר יומו כרגיל • בערב הגיע הרבי לשמחת החתונה של בן מקורבו ושימש כמסדר קידושין • ברוך רופא חולים (חסידים)
במהלך סעודת ההילולא לזכר אביה האדמו"ר הרה"ק בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זצ"ל, הפתיעה הרבנית מסאטמר תליט"א, והודיעה על תרומת עתק עבור בניין ישיבת "דרך התורה" החדש • היכל התורה המרכזי ייקרא "היכל ישועות משה" • הבן, הגה"צ אב"ד סאטמאר וויליאמסבורג: "אמא רצתה להנציח את אביה הגדול בתוך היכל התורה" (חסידים)
ימי הפורים בחצר הקודש סאטמר נחתמו בשרשרת מעמדים אדירים, החל ממעדי הקודש של יום הפורים בקריית יואל במונרו ועד לטיש המרכזי בשושן פורים בביהמ"ד הגדול בווילאמסבורג, בכל הטישים עודד האדמו"ר את השירה בעוז ובהתלהבות בלתי נשכחת • במהלך הימים עברו אלפי החסידים להתברך מפי האדמו"ר במשך שעות ארוכות • בשיא הטיש בווילאמסבורג הוגשה לפני האדמו"ר קערה ענקית ובה סכומי עתק של רבבות דולרים שנאספו על ידי החסידים עבור מפעלי הצדקה והחסד של החסידות • מראות הוד מחצר המלוכה (חסידים)
דברות קודש נוקבים בדמעות שליש ובקול נשנק נשא אמש האדמו"ר מסאטמר בעת עריכת השולחן הטהור ברעווא דרעווין סעודה שלישית | הרבי הרחיב בדברי תוכחה על הניסיונות הרוחניים בזמן המלחמה באיראן. "העגל הציוני עושה פלאות ורוקד, אך מי ששמח בליבו על הצלחותיו – חייב כפרה" | הדברים המלאים (חסידים)
לרגל שמחת נישואי נכדו, ערך האדמו"ר מסאטמר שמחת שבע ברכות מיוחד עבור נגידי החסידות ותומכי המוסדות | האירוע נערך כהוקרה לתורמים שנדבו סכומי עתק עבור פרויקט השיפוץ וההרחבה של בית המדרש המיתולוגי ברחוב ראדני בוויליאמסבורג (חסידים)
מחזה מפעים במונרו: כמה מתלמידי המתיבתא הפתיעו את האדמו"ר מסאטמר במפגן צבאי משעשע לכבוד חודש אדר • התלמידים התחפשו לחיילים אמריקאים והצדיעו לרבי בשמחת הברית לנינו, נכד לחתנו הגה"צ רבי חנוך העניך אשכנזי, רב ביהמ"ד 'אבני צדק' בעיר • צפו בתיעוד המשעשע (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר הגיע השבוע לביקור בסניף כיתות ט' וראה את הבחורים חובשים כובעי 'קסקט' • האם מה שהחל כיוזמת 'פורים רב' עשוי להפוך לתקנה קבועה שתחסוך להורים אלפי דולרים? • בעקבות מודל החיקוי המוצלח של עשרות הישיבות בארץ שהחלו לנהוג כך • כל הפרטים (חסידים)
מסיגעט שברומניה ועד למעמדי הענק בבריטניה | האדמו"ר מסאטמר חתם ביקור בזק היסטורי ומרומם במנצ'סטר | המטוסים הפרטיים שהועמדו לטובת המסע, הדרשה הנדירה בחצר בית הספר לבנות, חנוכת 'היכל התורה' המפואר והדברות שנשא בפני צעירי הצאן | צפו בסיכום המסע המלא ובגלריה המרהיבה (חסידים)