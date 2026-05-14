האדמו"ר מסאטמר פתח הבוקר (חמישי) את מסע הקודש "בוני המלוכה", במדינת פולין, לשם יצא אמש. יחד עם קבוצה נבחרת של נגידי החסידות וגדולי תורמי המוסדות בקריית יואל שמונרו, במטרה לפקוד את ציוני אבות החסידות וגדולי הדורות על אדמת אירופה, ולהעתיר לישועת הכלל והפרט.

המסע החל במעמד "צאתכם לשלום" מרגש במיוחד בקריית יואל. טרם ההמראה, הגיע האדמו"ר במיוחד ממעון קודשו בוויליאמסבורג לתפילת שחרית במונרו. לאחר התפילה ערך הרבי טיש לחיים קצר, בסיומו ליוו אלפי ילדי התשב"ר את הרועה הנאמן האדמו"ר בשירה ובזימרה.

אמש (רביעי), נחת האדמו"ר באירופה והבוקר יתחיל את המסע הקודש בתחנות המזוהות ביותר עם שושלת סאטמר המפוארת. התחנה הראשונה יהיה בעיירת סיגעט, שם יתפלל האדמו"ר תפילת השחרית. לאחר מכן, יפקוד את ציוני אדמו"רי השושלת בעל ה'ייטב לב', ה'קדושת יום טוב' וה'עצי חיים' זצ"ל.

משם ימשיך האדמו"ר לעיר סאטמר, שם יתפלל האדמו"ר מנחה בבית המדרש ההיסטורי של אדמו"רי החסידות, המקום ממנו יצאה תורת סאטמר והקיפה את העולם כולו.

הערב צפוי להירשם אחד מרגעי השיא המעוררים של המסע. האדמו"ר יגיע לעיירה אוהל, אל הציון הקדוש של זקנו בעל ה'ישמח משה' זי"ע. שם, ביום חמישי שלפני ערב ראש חודש סיון, יעתיר האדמו"ר בתפילת השל"ה.

ל'כיכר השבת' נודע כי למעמד זה יצטרפו בשידור חי רבבות חסידי סאטמר מכל קצוות תבל, שיכוונו ליבם יחד עם האדמו"ר ברגע הגורלי לישועת הבנים.

לקראת שבת קודש תגיע הפמליה לעיר קראקא. כבר בערב שבת יעלה האדמו"ר לציונו של בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע. השבת עצמה תיערך ברוב פאר והדר באוהל ענק שהוקם בסמוך לבית מלון מפואר שהושכר במיוחד עבור המשלחת.

בשבת בבוקר יתקיים מעמד "הכנסת ספר תורה", לאחר שביום שישי יכתבו האותיות האחרונות בספר. קול התורה והתפילה שוב יהדהד ברחובות קראקא העתיקה.

ביום ראשון בבוקר, יפקוד האדמו"ר את בתי העלמין העתיקים בקראקא, שם טמונים "מצוקי ארץ" שהאירו את עולם התורה: הרמ"א, הב"ח, ה'תוספות יום טוב', ה'מגלה עמוקות', ה'מגיני שלמה', ה'מאור ושמש' ועוד צדיקים וגאונים.

התחנה האחרונה במסע הקדוש תהיה בעיירה ליזענסק, בציון המצוינת של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, משם יישא האדמו"ר תפילה אחרונה לפני המראתו חזרה לארה"ב ביום ראשון בלילה.