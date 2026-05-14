בתמרון פוליטי שנועד לקנות זמן ולדחות את מועד הבחירות, הציע ראש הממשלה בנימין נתניהו באמצעות יו"ר הקואליציה אופיר כץ לתקן את דין הרציפות בנוגע לחוק הגיוס. לפי ההצעה, במידה ותתקיימנה בחירות, יהיה ניתן בכנסת הבאה להמשיך את תהליכי החקיקה של חוק הגיוס מהנקודה בה הם נעצרו, ולא להתחיל מחדש את כל התהליך.

המהלך נועד לאפשר את העברת החוק ברציפות גם לאחר הבחירות, ובכך לדחות את מועד הבחירות לחודש אוקטובר במקום לקיימן מוקדם יותר. כזכור, בימים האחרונים התגברו הלחצים על נתניהו להביא להעברת חוק הגיוס, כאשר המפלגות החרדיות הביעו אכזבה עמוקה מכך שהחוק לא מתקדם. דגל התורה: 'קצה נפשנו מפעולות סרק' אולם ההצעה נתקלה בסירוב נחרץ מצד דגל התורה. בהודעה חריפה שפרסמה המפלגה צוין: "קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהסיח את הדעת, כשבסופו של דבר יטענו כי אין רוב". נתניהו מעיד: "לא סבלתי מסרטן בלבלב כמו שדווח" משה כץ | 09:46 דגל התורה הבהירה כי הודיעה להנהלת הקואליציה על התנגדותה לתיקון דין הרציפות, וכי על פי הוראת הגר"ד לנדו, המפלגה פועלת לפיזור הכנסת בהקדם. כזכור, הגר"ד לנדו הורה השבוע לחברי הכנסת של המפלגה לפעול לפיזור הכנסת, לאחר שהגיע למסקנה כי נתניהו לא יביא להעברת חוק הגיוס.

המהלך שנועד לדחות את הבחירות

לפי הערכות פוליטיות, המהלך של נתניהו נועד לקנות זמן נוסף ולדחות את מועד הבחירות לחודש אוקטובר, במקום לקיימן מוקדם יותר בקיץ. תיקון דין הרציפות היה אמור לאפשר להמשיך את תהליכי החקיקה של חוק הגיוס גם לאחר הבחירות, מבלי להידרש להתחיל את כל התהליך מחדש.

הכנסת בדרך לפיזור

במקביל להתפתחויות אלו, יו"ר הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25 יחד עם ראשי סיעות הקואליציה, כולל החרדים. ההצעה תעלה להצבעה בשבוע הבא, כאשר תאריך הבחירות יקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת.

המטרה בהגשת החוק היא לשלוט בתהליך החקיקה והפיזור, יחד עם קביעת המועד המועדף לבחירות. כזכור, החרדים הודיעו כי יפעלו לפיזור הכנסת ה-25 בעקבות משבר הגיוס וההבנה שראש הממשלה נתניהו לא יביא להעברת החוק.

יצוין כי בעקבות האמירה הדרמטית של הגר"ד לנדו, לפיה על חברי הכנסת של המפלגה לפעול לפיזור הכנסת, הפסיקו בזרם הליטאי של יהדות התורה לתאם הצבעות עם הקואליציה. "אין לנו אמון יותר בנתניהו", הבהיר הגר"ד בצורה חד משמעית.