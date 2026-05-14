סגל תוקף את היועמ״שית: ״פיליבסטר משפטי״

הפרשן הפוליטי עמית סגל יצא הבוקר (חמישי) בביקורת חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, על רקע התנהלותה בפרשת מינויו של האלוף במיל׳ רומן גופמן לראש המוסד. בטור שפרסם, תקף סגל את הטענות לניגוד עניינים שהועלו נגד גופמן, וכינה את התנהלות היועמ״שית ״פיליבסטר משפטי״.

״הטענה לניגוד עניינים של גופמן היא ניסיון באמת מופרע להטיח רפש באדם״, כתב סגל. לדבריו, גופמן לא היה אמור לדעת במהלך תקופת החפיפה שבג״ץ יבקש מתא״ל ג׳, שעובד כיום במוסד, להגיש מסמך שבו יהיה תלוי גורל התיק.

״אם כבר מדברים על ניגוד עניינים״

סגל הפנה חץ נוסף לעבר היועמ״שית עצמה: ״אם כבר מדברים על ניגוד עניינים שהיועמ״שית כה חרדה לו, אולי כדאי היה לספר לבית המשפט שאשתו של ג׳ עובדת בפרקליטות בתפקיד בכיר״. לטענתו, אם כבר מדובר על תלות במי מהצדדים למינוי עתידי, באותה מידה ג׳ יכול לחשוש שיבולע לו לא רק מגופמן אלא גם מהיועמ״שית.

״בינתיים מי מהם שלא רואה בעיניים זו דווקא היא״, הוסיף סגל בהתייחסות לבהרב-מיארה. הפרשן סיכם: ״אין גבול להמצאות ולהנפצות כדי לבלום מינוי שעבר את כל המשוכות הנדרשות״.

״לא משפט אלא פיליבסטר״

בחלק נוסף של הביקורת, טען סגל כי בהרב-מיארה ״לא נוהגת כיועמ״שית אלא כחברת אופוזיציה״. לדבריו, בהתאם לפעולותיה ״המזיעות ממאמץ נגד מינוי גופמן, אי אפשר לקרוא משפט אלא פיליבסטר״.

״חבל שבניגוד לחבריה לאופוזיציה היא לא מנסה להיות גם עניינית לפעמים״, סיכם סגל את ביקורתו החריפה.

המערכה המשפטית סביב המינוי ממשיכה להסעיר את הזירה הציבורית, כאשר העימות בין הממשלה לבין היועמ״שית מגיע לשיאים חדשים.