ש"ס מבשרת: "נשוב לכנסת בהרכב חדש"

בעקבות הביקורת הציבורית על המפלגות החרדיות לאחר כשלון חוק הגיוס, מתגברות הדרישות להחליף נציגים ברשימות. כעת, בטור המערכת שפורסם הבוקר בעיתון 'הדרך' של תנועת ש"ס, צוין כי התנועה תשוב לכנסת הבאה "בהרכב חדש".

בטור נסקרה המערכה הפוליטית והשתלשלות האירועים מאז הקמת הממשלה הנוכחית ועד להחלטה על פיזור הכנסת. כאמור, מועצת חכמי התורה הורתה לפני כשנה לפרוש מהממשלה, אך לא לפזר את הכנסת באותה עת. "בכוחות מחוזקים ובהרכב חדש" בטור המערכת צוין כי "ש"ס איננה חוששת מבחירות, בכל המערכות האחרונות כוחה של ש"ס התחזק, והסקרים מלמדים, כי גם כעת ש"ס נהנית מתמיכה רחבה ומוצקה". העיתון הוסיף והדגיש: "ויותר מכך, אנו יודעים כי כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל". אולם המשפט המעניין ביותר היה זה: "כעת נסתער כולנו בכל הכוחות על המערכה שלפנינו, נפעל להגדיל ולחזק את כוחה של התנועה, ובס"ד נשוב אל הכנסת הבאה בכוחות מחוזקים, בהרכב חדש, ומעמד בני הישיבות יוסדר ויישמר!"

חילופי גברי אפשריים

בבירור עם גורמים בתנועה נמסר ל'בבלי' כי לצד מקצועיותם של הנציגים הקיימים כיום בש"ס, אכן יתכנו 'חילופי גברי' ברשימת המפלגה. על פי הגורמים, יוכנסו עוד נציגים חדשים מעולם הישיבות והכוללים, בעלי ניסיון בפעילות ציבורית ובעלי הכרות קרובה עם חיי האברכים.

עם זאת, צוין כי הדברים ידונו באופן סופי ויוכרעו במועצת חכמי התורה לפני מועד הגשת הרשימות לכנסת, וכמו בכל מערכת בחירות - ההחלטה הסופית תתקבל על ידי מרנן ורבנן שליט"א שיבחנו את הרשימה ואת המועמדים האפשריים.

בדרך לבחירות

כזכור, תנועת ש"ס הכריזה על הצטרפות להצעת החוק לפיזור הכנסת בעקבות הפרת הבטחת הקואליציה להסדרת מעמד בני הישיבות. יו"ר ש"ס אריה דרעי אף הצהיר בישיבת הסיעה: "לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה".

בימים אלו מתנהלים מגעים להגעה למועד מוסכם לבחירות. על פי דיווחים, יהדות התורה מעוניינת שהבחירות יתקיימו בתאריך 1.9, בעוד ש"ס מעוניינת בתאריך 15.9 שיוצא מיד לאחר חודש אלול – מהלך שלהערכתם יתמרץ מצביעים לצאת לקלפי.

המהלך של ש"ס להכריז על "הרכב חדש" מגיע על רקע הביקורת הציבורית על המפלגות החרדיות בעקבות כשלון חוק הגיוס, והדרישות מגדולי ישראל למנות נציגים חדשים שישמרו טוב יותר על ענייני עולם התורה.