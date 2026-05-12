ש"ס (שומרי תורה ספרדים) היא מפלגה חרדית ספרדית בישראל, שהוקמה בשנת 1984 על ידי הרב עובדיה יוסף זצ"ל. המפלגה מייצגת את הציבור החרדי הספרדי בישראל ומובילה את סדר היום הדתי-חברתי בישראל. ש"ס מהווה כוח פוליטי משמעותי בזירה הפוליטית הישראלית ומשפיעה רבות על מדיניות הממשלה בנושאים הקשורים לעולם התורה והחברה החרדית.

בראש ש"ס עומד יו"ר המפלגה, אריה דרעי, שמשמש גם כשר בממשלה. המפלגה מונה כיום 9 חברי כנסת ומשתתפת בקואליציה הממשלתית. ש"ס מובילה סדר יום דתי-חברתי המתמקד בסוגיות כמו חינוך חרדי, תקצוב ישיבות ומוסדות תורניים, שמירת השבת והכשרות, וכן בסוגיות חברתיות כמו רווחה וביטוח לאומי.

במהלך השנים, ש"ס התמודדה עם מספר משברים פנימיים, כמו פרישתו של הרב עמי בר-אילן והקמת מפלגת "עוצמה יהודית" על ידי אלי ישי. עם זאת, המפלגה נותרה כוח פוליטי משמעותי בזירה החרדית ובממשלה. ש"ס ממשיכה להיות שחקן מרכזי בפוליטיקה הישראלית ובקביעת מדיניות הממשלה בנושאים הקשורים לעולם החרדי.

בבחירות האחרונות לכנסת, ש"ס זכתה ב-9 מנדטים, והיא חלק מהקואליציה הממשלתית בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו. המפלגה ממשיכה להיות שחקן מרכזי בזירה הפוליטית ומשפיעה רבות על סדר היום הציבורי בישראל.