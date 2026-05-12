השופט סולברג דחה את העתירה נגד דרעי וש"ס על הסף

אריה דרעי ( בבלי )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, דחה היום (שלישי) על הסף את העתירה שהגישה עמותת "חוקתי – חרדים למדינה ולשלטון הציבורי" נגד ח"כ אריה דרעי וסיעת ש"ס. ההחלטה התקבלה מבלי שהשופט נדרש כלל לתשובת המשיבים, בשל פגמים משפטיים חמורים שנפלו בעתירה.

העתירה התמקדה בפרסומים שהופצו בקבוצת הווטסאפ הסיעתית של ש"ס, ובהם תיעוד של פגישות שקיים יו"ר הסיעה ח"כ דרעי עם בעלי תפקידים ציבוריים שונים. בין המשתתפים בפגישות נמנו מנכ"ל בתי הדין הרבניים הנכנס, רבני ערים שנבחרו לתפקידם לאחרונה, ויושב ראש מועצה דתית. העמותה טענה כי הפרסומים מהווים שימוש אסור בעובדי ציבור לצורכי תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף 2א לחוק הבחירות. העותרים ביקשו מיו"ר ועדת הבחירות להורות על הסרת הפרסומים ולמנוע את הישנותם בעתיד. שלוש עילות סף שהובילו לדחייה השופט סולברג מנה בהחלטתו שלוש עילות סף מרכזיות שהצדיקו את דחיית העתירה. העילה הראשונה והמרכזית נגעה לכך שהעמותה לא צירפה כמשיבים את עובדי הציבור המופיעים בפרסומים – אותם אנשים שעלולים להיפגע ישירות מקבלת העתירה. השופט הבהיר כי קביעה שהשתתפותם של עובדי הציבור בפגישות מהווה תעמולת בחירות עלולה לפגוע בהם אישית באופן משמעותי. זאת משום שחוק הבחירות אוסר על עובדי ציבור להשתתף בתעמולה, ומשכך אין זה ראוי לדון בעניינם ללא שמיעת עמדתם ומתן זכות טיעון.

דרעי ונתניהו | ארכיון ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

העילה השנייה שציין השופט סולברג נגעה לכך שהעמותה לא קיימה פנייה מוקדמת לאותם עובדי ציבור, כנדרש בהוראות סדר הדין. פנייה כזו הייתה עשויה להניב הבהרות חשובות לגבי נסיבות המפגשים, או אף לייתר את ההליך המשפטי כולו.

הפגם המהותי השלישי שעמד בבסיס הדחייה נגע לעובדה שחלק מהאישים המוזכרים בעתירה נבחרו לתפקידם אך טרם החלו לכהן בו בפועל. העמותה לא הציגה תשתית משפטית מספקת לשאלה המורכבת האם חלים עליהם איסורי תעמולת הבחירות בשלב שלפני תחילת הכהונה בפועל.

ללא חיוב בהוצאות

בסופו של דבר, נדחתה העתירה על הסף מחמת שלושת הפגמים המצטברים: אי-צירוף משיבים נדרשים, העדר פנייה מוקדמת והעדר תשתית משפטית מספקת. בשל כך שלא נדרשה תשובה מהמשיבים במהלך ההליך, לא חויבה העמותה בהוצאות משפט.

השופט סולברג הדגיש בהחלטתו כי טענות הצדדים שמורות להם, ככל שתוגש עתירה חדשה לאחר קיום הפנייה המוקדמת כנדרש על פי הדין. כלומר, הדחייה על הסף אינה מהווה הכרעה מהותית בשאלה האם הפרסומים מהווים תעמולת בחירות אסורה.

יצוין כי העתירה הגיעה על רקע המשבר הפוליטי המתפתח בקואליציה והדיונים סביב מועד הבחירות הקרובות, כאשר המפלגות החרדיות נערכות לקמפיין בחירות אינטנסיבי.