טור חריף במודיע: "קיימת גם אפשרות שלישית - התבדלות מוחלטת"

בבוקר יום שלישי, שעות ספורות לפני ההכרעה הדרמטית של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א, פורסם בעיתון המודיע טור חריף שכמעט חזה את המשבר הפוליטי שעמד להתרחש. תחת הכותרת "קיימת גם אפשרות שלישית", הציג הטור ניתוח מעמיק של המצב הפוליטי בו נמצא הציבור החרדי - ואת האפשרות שאיש כמעט לא העלה על דעתו.

"יש בימין בארץ אנשים שלבם במקום הנכון", נכתב בטור. "איכפת להם מדוע הליכוד והקואליציה מפירים את ההתחייבות הכתובה והחתומה לנציגות החרדית להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. אלה אנשים אלו אינם הקובעים". הטור הצביע על תופעה מוכרת: גורמים בימין המביעים אמפתיה לציבור החרדי, אך ללא השפעה ממשית על ההחלטות. הנחת היסוד השגויה הטור התמקד בנקודה מרכזית: "הם יוצאים מנקודת הנחה שאין לציבור החרדי ברירה או אופציה ללכת עם השמאל", הוסבר במאמר. "לטעמם, בשמאל כל כך הרחיקו לכת, הן בהתנכרות הפראית והמוזעקת שלהם לקדשי ישראל, והן בלהיות מדיניות. ומכיוון שכך, לחרדים אין בכלל את האפשרות ללכת איתם". "מבזה את האלוקים": הפסק הנוקב של הגר"י זילברשטיין על הנסיעה ברכב לבית הכנסת חיים רוזנבוים | 19:02 אולם, כך הוסבר, הנחת יסוד זו מובילה לתחושת ביטחון מופרזת בקרב הימין: "ומכיון שכך, הם סבורים שעל אף ההתכחשות הקואליציונית להתחייבות הכתובה והחתומה, ולמרות שיש גם בימין כאלו שמבקשים לפגוע בכבשת הרש שהם לומדי התורה - לא תהיה לחרדים ברירה אחרת". האפשרות השלישית כאן הציג הטור את התזה המרכזית שלו: "קיימת אפשרות שלישית והיא: מי שפחות מביאים בחשבון, הציבור החרדי, בהידחקו לפינה בצורה כה מבישה ע"י מי שאמורים היו להיות שותפיו בליכוד ובציוה"ד, יגיע למסקנה, שעליו להעמיק את ההתבדלות שלו, ולא לחבור לא לימין ולא לשמאל". הטור הבהיר את הסיבות להתבדלות זו: "עם השמאל - בגלל ההתנכרות הכה מבישה לקדשי ישראל, לצד הזיות באשר לעתיד ארץ-ישראל; ועם הימין, בגלל שבשעת מבחן רבים מדי מתוכו אינם עומדים בדיבורם, מפנים עורף ומצטרפים לרודפים". "איש אינו סבור שהאופציה הזו היא אופציה מנצחת", הודה הכותב. "אולם, היא ברירת מחדל העשויה להתבקש (כמובן רק אחרי שכך יורו רבותינו מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור). הרי אין טעם ואין מצב שהציבור החרדי יתן ידו להמשך מה שקורה בקדנציה הנוכחית, שהוא הגרועה ביותר בתולדותיו - והוא יהיה 'המעמיד' של הממשלה".

תרחיש פוליטי חדש

הטור אף העלה תרחיש פוליטי שנראה דמיוני באותה עת: "יתכן במצב כזה, שהשמאל והימין יחברו לקואליציה משותפת, אולי יגיעו ימים בהם יגור 'פרוגרסיבי' עם 'משיחי הזוי' - אך מה בכך; הרי כבר היום יש מהם החוברים יחד כדי לפגוע בנו".

"המציאות סוגרת על הציבור החרדי מבחינה פוליטית", נכתב בטור. "הוא נוכח לדעת שאין לו בני ברית שמסוגלים להטיל מרות על חברי מפלגותיהם. הוא נתקל ברודפים ובמשמיצים שלא ציפה להם. הוא יצטרך לחשוב מסלול עתידי, ואולי להעדיף מראש לעמוד מן הצד - באין אומר ובאין דברים, מתוך כאב ודאגה".

אזהרה מפני "הפרד ומשול"

הטור כלל גם אזהרה חריפה למי שחושבים שניתן לפצל את הציבור החרדי: "יש בימין מי שמשתעשעים ברעיון שהם עושים 'הפרד ומשול' בתוך הציבור החרדי ובין מייצגיו. יש שחושבים זה רק אגודת ישראל, או זה רק מישהו אחר. והם טועים טעות מרה".

"משום שאין 'הפרד ומשול'", הוסבר, "כי הרי כל הגזירות, כל המתקפות, כל הרדיפות, המעצרים והמאסרים והאמירות הבוטות - מכוונים נגד כלל לומדי התורה, לחינוכם, לעידותיהם ולשבטיהם. הכל מכוון נגד הציבור החרדי כולו, נגד הציבור הליטאי כולו, נגד הציבור הספרדי כולו - ונגד כלל מרנן ורבנן גדולי וצדיקי וחכמי הדור שליט"א".

הדרישה המרכזית

הטור חזר והדגיש את הדרישה המרכזית של הציבור החרדי: "המפלגות החרדיות לא ביקשו לפטור את הציבור החרדי מגיוס, אלא רק לעגן ולהסדיר חוקית את ענין בני הישיבות שתורתם אומנותם בלי גזירות ובלי סנקציות. מפלגות הקואליציה, כולן, התחייבו לעשות כן. עובדתית - הן מתחמקות ומתכחשות עד לרגע זה".

הטור הסתיים במסר ברור: "לא יהיה כוח שיוכל לכפות על הציבור הזה השקפת עולם אחרת, מזו המסורה לו מרבותיו הקדושים מדור לדור, מאבותיו ומאמותיו - שמסרו נפשם על קיום אורח החיים הזה. אפשר לדבר, לנסות להבין מה קדוש, מה יקר, מה מפריע ומה ניתן אולי לתקן. לכפות בכוח, להשמיץ ולהכפיש - לא יועיל".

"להיפך", נכתב בסיום, "מתוך דבקות באורחות חייו ומתוך הכרה בעומק פנימיותם - ככל שיענו אותו, כן יגבר מחויבותו למה שהוא משוכנע שמחזיק את עם ישראל מאז ועד עולם".