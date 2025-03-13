למרות שכלל ראשי הסיעות החרדיות, הודיעו כי יצביעו בעד התקציב, יו"ר הסיעה המרכזית גולדקנופף, עדיין מתעקש להתנגד והבוקר, בביטאון של החסידות, מגיבים שוב על הסערה ובמאמר חריף מסבירים, מדוע אין טעם להישאר בממשלת נתניהו | המאמר המלא (חרדים)
הוראת המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו לא להתעקש כעת על חוק הגיוס כי החוק המוצע כעת הוא "החוק הכי גרוע שיש" וזה חוק ש"יזיק מאוד לעולם התורה", נסתם הגולל על קידום החוק - למרות האולטימטום של נציג חסידות גור ב'אגודת ישראל' | הבוקר, 'המבשר' משיב בטור תקיף לשלל הטענות שהועלו ב'המודיע' על החוק - זאת בעוד ביטאון 'דגל התורה' שומר על דממה בסוגיה (אקטואליה)
לאחר הסערה הפוליטית שהתחוללה בעקבות פרסום דבריו של המנהיג הליטאי ב'כיכר השבת', ביטאון המודיע תוקף הבוקר באופן משולב - מצד אחד הוא מצטט את השר גולדקנופף שאמר כי "אם אין טיוטת חוק, איך נדע אם החוק טוב או לא", ומצד שני יצא במאמר מערכת בו ניסה להסביר מדוע עכשיו הוא הזמן הנכון (אקטואליה)
בדברים שנשא האדמו"ר מסלאנים בהנחת אבן הפינה לת"ת שאינו מתוקצב מכספי המדינה בבית שמש, הוא התייחס בהרחבה לסוגיית הגיוס | הרבי תקף את מעברם של מוסדות חינוך חסידיים לממ"ח ולרשתות "החינוך העצמאי" ו"בני יוסף" | הרבי התייחס בדבריו גם לנושא רגיש - החרמת החסידות מהעיתונות החרדית והחסידית במשך עשרות שנים | התמלול המלא (חסידים, חדשות)