פצצה פוליטית הוטלה היום (רביעי) בכינוס דרמטי של חברי הכנסת של 'דגל התורה', כאשר ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א הורה הוראה חד-משמעית: לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי, בעקבות המשבר סביב חוק הגיוס.

ההחלטה סימנה את קריסת הברית הפוליטית הממושכת בין הציבור החרדי לראש הממשלה בנימין נתניהו, ומאיימת לפרק את הממשלה בטווח המיידי.

בזמן שהמפלגות החרדיות מודות שנתניהו לא יסייע להעביר את חוק הגיוס, לידי מערכת 'בבלי' הגיע מידע שחושף כעת את גודל המחדל של המפלגות החרדיות בטיפול בסוגיית מעמד תלמידי הישיבות.

גורמים המעורים בנושא מציינים כי כבר לפני כשנתיים, עוד לפני שחוק הגיוס הפך לאחד הנושאים הנפיצים ביותר במערכת הפוליטית, התקיימו פגישות חשאיות בין בכירים מ'דגל התורה' כולל חבר הכנסת משה גפני יחד עם נציגים מחסידות גור לבין גורמים בכירים מגוש השמאל-מרכז.

במהלך אותם פגישות הוצגה לחרדים התחייבות ברורה ולפיה אם ירוצו עם גוש השמאל-מרכז בבחירות, הם יסייעו להם להעביר חוק גיוס בגרסה נוחה וטובה יותר מבחינת הציבור החרדי מזו שהציע נתניהו.

אלא שלמרות ההצעה, הבהירו הבכירים החרדים באופן חד משמעי: "נלך עם נתניהו באש ובמים".

נציין כי בש"ס העבירו אז מסר ברור שלפיו המפלגה תפעל בהתאם להחלטת דגל התורה, ותלך יחד איתה בכל החלטה פוליטית.

כעת, לאחר שנתיים של הבטחות, דחיות ומשברים סביב חוק הגיוס, במפלגות החרדיות עצמם מודים למעשה כי החוק אינו צפוי לעבור בקדנציה הנוכחית. בכירי ש״ס ודגל התורה כבר מאיימים בהקדמת הבחירות סביב אותו נושא, שלטענת גורמים פוליטיים יכול היה אולי להיפתר כבר אז.